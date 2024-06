Sei disoccupato? Questo bonus corre in tuo aiuto | 500 euro tutti i mesi: da domani puoi fare richiesta

Se sei disoccupato, potresti ricevere subito 500 euro sul tuo conto corrente: ecco come fare a richiedere il nuovo bonus del Governo.

Scopri subito se anche tu hai diritto al nuovo incentivo statale messo a disposizione dei cittadini senza impiego: verifica i requisiti indispensabili per poter inoltrare la richiesta.

Arriva il sostegno per i giovani imprenditori d’Italia. Il governo ha messo a punto questo bonus, pensato a un aiuto concreto per offrire supporto ai cittadini italiani senza lavoro che rispecchiano alcune caratteristiche anagrafiche, di reddito e di attività economica.

La misura dello Stato per aiutare i disoccupati italiani prevede l’erogazione di un contributo pari a ben 500 euro mensili, e potrebbe essere rivolta proprio a te. Controlla se puoi farne domanda, metti di inviare cv e mail, e di passare le giornate a cercare un nuovo lavoro, ora puoi avviare la tua attività in proprio, in Italia, dedicata alla transizione digitale o ecologica.

Bonus, il nuovo incentivo per i cittadini senza lavoro

Il nuovo bonus statale prevede l’erogazione di un contributo di 500 euro mensili destinato a chi non svolge alcun lavoro. La ratio dell’incentivo è la nascita di imprese che si occupano dei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale e quella ecologica. Il contributo in denaro che verrà percepito dagli aventi diritto al bonus, non dovrà apparire tra le voci del reddito, perché è esente da imposta, secondo l’articolo 21, comma 3 del provvedimento di attuazione della misura stessa.

L’erogazione del nuovo bonus del Governo partirà nei prossimi mesi, avrà una durata massima di tre anni, e non potrà essere valido dopo il 31 dicembre 2028. Ma a chi spetta esattamente? Vediamo quali sono i requisiti fondamentali per fare domanda e ricevere il bonus di 500 messo a disposizione del Governo per i disoccupati italiani.

Il nuovo Bonus dello Stato è stato pensato appositamente per sostenere i cittadini italiani inoccupati, ma il prerequisito per farne richiesta è che si tratti di cittadini che ancora non hanno compiuto 35 anni di età, e che risultano disoccupati in base alle liste depositate presso i centri per l’impiego.

Inoltre il nuovo bonus di 500 euro per i disoccupati è destinato solo ed esclusivamente a quei giovani non impiegati, che decidono di avviare un’attività imprenditoriale o una ditta individuale nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, perché è creato ad hoc per incentivare la transizione ecologica e digitale del nostro Paese.