290 euro in più ogni mese | Il Ministro lo ha annunciato: te li troverai direttamente in busta paga

Tanti soldi in più ogni mese, per loro sarà una rivoluzione: ecco i più fortunati.

Non viviamo in un’epoca facile, dal punto di vista economico. Soprattutto dalla pandemia in poi, il costo della vita è incredibilmente aumentato e questo si è riversato sulle finanze domestiche. La spesa alimentare, le bollette e i carburanti dell’auto sono schizzati alle stelle mentre, dall’altro lato, gli stipendi sono sempre uguali.

In un panorama del genere, pensare di ricevere una somma in più in busta paga ogni mese sarebbe come vedere un sogno realizzarsi. Soprattutto le famiglie più giovani con figli piccoli, che hanno anche i costi relativi all’iscrizione e alla crescita dei bambini all’interno dei sistemi scolastici, si trovano infatti ad affrontare spesso spese molto consistenti.

Una categoria di lavoratori, però, può iniziare a gioire perché il Ministro l’ha confermato: per loro ogni mese la busta paga si arricchirà di 290 euro in più. Ecco di chi si tratta.

Incredibile aumento mensile per i docenti

A parlare dell’aumento in busta paga per i docenti è il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Durante la manifestazione della Lega che si è svolta a Milano “Più Italia, Meno Europa” in vista delle elezioni europee del prossimo weekend, il Ministro ha parlato della volontà di aumentare lo stipendio a circa 750 mila docenti. L’obiettivo è quello di valorizzare le abilità e le competenze di chi lavora in quest’ambito, spesso sottovalutato.

In merito all’aumento, però, non ha riferito con esattezza modalità e tempistiche di questo cambiamento, che quindi al momento suona come una bella promessa fatta agli elettori che, però, si dovrà vedere se verrà attuata. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, in occasione della manifestazione, ha anche parlato dell’importanza che tutti i cittadini, anche quelli stranieri, debbano conoscere la lingua italiana, soprattutto se studenti.

Il problema dell’italiano

Uno dei temi più caldi per il Ministro Valditara è quello della lingua italiana che, secondo lui, dovrebbe essere prioritaria anche per gli studenti stranieri. A tal proposito, il Decreto scuola 31 maggio 2024 ha ammesso la possibilità di assegnare un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi che hanno un numero di studenti stranieri pari o superiore al 20% della totalità degli studenti.

In questo 20%, però, devono esserci studenti stranieri che per la prima volta si iscrivono al Sistema nazionale di istruzione e che non possiedono competenze linguistiche di base. Questa assegnazione inizierà a partire dall’anno scolastico 2025/2026.