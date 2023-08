Settembre, il mese dei funghi porcini: tutte le sagre a Roma e nel Lazio

Il fungo porcino, scientificamente noto come Boletus edulis, è un fungo molto apprezzato in cucina per il suo sapore ricco e caratteristico. È noto anche come “porcino” o “porcino reale”. Questo fungo è ampiamente utilizzato in diverse cucine tradizionali e gourmet in tutto il mondo per aggiungere profondità e sapore ai piatti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Funghi porcini, un condimento dal sapore inconfondibile

Ecco alcune specialità culinarie che coinvolgono il fungo porcino:

Risotto ai funghi porcini: Questo è un piatto classico italiano in cui il riso viene cotto lentamente in un brodo a base di funghi porcini, creando un piatto cremoso e saporito. Tagliatelle ai funghi porcini: Le tagliatelle sono condite con una salsa a base di funghi porcini, spesso arricchita con panna e parmigiano, per creare un piatto di pasta succulento. Fungo porcino alla griglia: I funghi porcini possono essere spennellati con olio d’oliva, aromi e spezie, quindi grigliati fino a ottenere una consistenza tenera e un sapore affumicato. Zuppa di funghi porcini: I funghi porcini possono essere utilizzati come ingrediente principale in zuppe calde e confortanti. La zuppa di funghi porcini è spesso arricchita con ingredienti come cipolle, aglio e erbe aromatiche. Tartufo ai funghi porcini: I funghi porcini sono talvolta utilizzati per preparare tartufi, dove vengono lavorati insieme ad altri ingredienti come formaggio e aromi, poi modellati in piccole sfere e spesso ricoperti di cacao in polvere. Crostini ai funghi porcini: I crostini sono fette di pane tostato che possono essere coperte con una miscela di funghi porcini saltati in padella con aglio, prezzemolo e altri condimenti. Insalata di funghi porcini: I funghi porcini crudi o leggermente marinati possono essere utilizzati come componente principale in insalate miste, aggiungendo un sapore terroso e un’interessante consistenza alle verdure fresche. Ravioli o agnolotti ripieni di funghi porcini: La pasta ripiena con una miscela di funghi porcini e altri ingredienti può essere servita con una varietà di salse, creando un piatto ricco e gustoso. Pollo ai funghi porcini: I funghi porcini possono essere utilizzati per preparare una salsa deliziosa da accompagnare al pollo grigliato o cotto al forno.

Questi sono solo alcuni esempi delle varie specialità culinarie che coinvolgono il fungo porcino. La sua versatilità e il suo sapore distintivo lo rendono un ingrediente molto apprezzato da chef e appassionati di cucina di tutto il mondo e in ogni parte d’Italia soprattutto nel mese di settembre capita di imbattersi in una sagra del fungo porcino. Ecco alcuni appuntamenti:

Sagra del Fungo porcino a Colle di Fuori (Rocca Priora – Roma)

Festa del Fungo porcino e Fiera di Lariano (Roma)

