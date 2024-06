‘Sono rimasti soltanto i fantasmi’: in questo borgo abbandonato si cela una leggenda | Magia e mistero a pochi km da Roma

In questo borgo fantasma si nasconde una leggenda. Sembra infatti che qui siano rimasti solamente i fantasmi…

In Italia ci sono tantissimi borghi fantasma, abbandonati ormai da tempo che sono diventati dei luoghi estremamente turistici. Questi si nascondono tra le colline e le coste che disseminano la nostra penisola. Spesso questi borghi sono stati abbandonati per dei motivi seri come terremoti o altre calamità naturali.

Tra le città più note troviamo sicuramente Craco in Basilicata e Bussana Vecchia in Liguria, ora popolata da una comunità di artisti. È innegabile che questi posti hanno un fascino senza tempo e ci raccontano di cose lontane, conservatesi nel tempo. La nostalgia che permea in questi luoghi è qualcosa di meraviglioso.

I borghi abbondonati ci permettono di fare un viaggio in un’Italia che non esiste più e in cui il tempo si è fermato per sempre. Alcune case sono rimaste ferme a com’erano, il tempo non le ha scalfite.

Eppure uno di questi borghi a pochissimi km da Roma è intriso di un fascino particolare e c’è una leggenda di fantasmi legata a questo posto.

Magia e mistero a pochi km da Roma

Un bellissimo borgo da non perdere assolutamente e che si trova a pochissimi km da Roma è sicuramente Galeria Antica, la città fantasma ricca di fascino e mistero. Infatti, questo borghetto è situato in uno sperone di tufo a picco sul fiume Arrone.

Si tratta di una città fortificata di origine etrusca. Nel 1999 è stata nominata Monumento Naturale proprio grazie alla sua bellezza. Quello che si vede immediatamente, appena si arriva nel borgo, è il bellissimo campanile della chiesa di Sant’Andrea.

La leggenda del bellissimo borgo fantasma

È talmente caratteristico che ne è diventato il simbolo. La cosa molto particolare della città di Galeria è che non si conosce il reale motivo che ha spinto gli abitanti del luogo ad abbandonarlo nel 1700, né perché i poveri superstiti hanno deciso di lasciare definitivamente il paese nel 1800.

Dopo essersene andati hanno fondato una nuova città a pochi chilometri da lì, il borgo di Santa Maria di Galeria Nuova. Magia e mistero a pochi Km da Roma. Alcune persone raccontano di sentire per le strade zoccoli di cavallo e lamenti. Secondo la leggenda, ogni anno un menestrello morto 300 anni fa torna sotto forma di fantasma cantando per la sua amata perduta. È proprio in questo borgo che è stato registrato Non ci resta che piangere di Massimo Troisi.