È chiamato il borgo del cinema e ci hanno girato dozzine di film a pochi km da Roma | Chi ci vive è davvero fortunato

Qui hanno girato tantissimi film, è di una bellezza mai vista: visitalo subito

Siamo spesso portati a pensare che nel Lazio, da visitare, ci sia solo Roma. In effetti la “città eterna” è sempre bella da visitare e, anche se ci si è già andati molte volte, sa offrire ai suoi visitatori uno scorcio sempre diverso ed emozioni sempre nuove.

In realtà, però, la regione che la ospita offre molti panorami diversi e sa accontentare davvero tutti. Se si parla di mare, per esempio, offre spiagge e isole davvero meravigliose come quella di Fregene, che vanta un mare che si può assolutamente paragonare a quello della Sardegna.

Oggi, però, vi parliamo di un borgo che è noto per essere stato sfondo e protagonista di moltissimi film. Qui ci hanno camminato gli attori di tutto il mondo e, anche da visitare, è una vera bellezza: ecco come si chiama.

Scopri Castel San Pietro Romano, te ne innamorerai

Castel San Pietro Romano è un piccolo comune di poco meno di mille abitanti che, dal 14 novembre 2017, è stato inserito nel club de I borghi più belli d’Italia. Due anni dopo, quindi, ha ricevuto il premio di Borgo più bello del Mediterraneo e il 12 ottobre 2018 ha la sua prima cittadina onoraria, Gina Lollobrigida. A fondarlo, secondo la tradizione, fu l’apostolo Pietro, sebbene in realtà le sue radici affondano nel Medioevo: qui si traferirono alcuni abitanti di Palestrina, trovando il borgo di Castel San Pietro Romano più difendibile del loro. Il suo nome risale alla fine del XV secolo quando nei documenti ufficiali inizia a comparire il toponimo Castellum Sancti Petri, dovuto alla presenza della fortezza militare costruita dalla famiglia Colonna.

Per chi visita oggi Castel San Pietro Romano c’è molto da visitare. Imperdibile la rocca dei Colonna, recuperata all’uso pubblico agli inizi del Duemila e molto bella anche la chiesta di San Pietro Apostolo.

Feste patronali ed itinerari

Per gli amanti dell’enogastronomia e del folklore, però, Castel San Pietro Romano è imperdibile d’inverno, quando il paese si popola del presepe artistico con personaggi a grandezza naturale che viene ospitato nella rocca dei Colonna. D’estate, invece, bellissime le feste patronali di San Rocco, con rievocazioni storiche e della musica.

A livello enogastronomico, invece, l’ultima domenica di luglio a Castel San Pietro Romano si tiene l’evento dedicato al Giglietto, il biscotto tipico presidio di Slow Food.