Spinelli e Invernizzi: “Raggiunto accordo per aprire a Valmontone un punto Eurodesk”

Il Comune di Valmontone, grazie al lavoro di Carmela Spinelli e Alessandro Invernizzi, candidati Consiglieri con la lista “Per un nuovo Arcobaleno, Marco Gentili Sindaco”, con il supporto dell’On. Massimo Romagnoli, ha raggiunto l’accordo per un punto locale della rete “Eurodesk” a supporto dei giovani, uno sportello “InfoPoint finanziamenti e politiche europee”.

Cos’è l’Eurodesk che sarà aperto a Valmontone

Eurodesk è una rete europea di informazione per i giovani che mira a fornire informazioni e opportunità di mobilità internazionale ai giovani tra i 13 e i 30 anni. La rete Eurodesk è composta da un insieme di professionisti che lavorano in centri di informazione per i giovani, organizzazioni giovanili, biblioteche e altri enti locali in tutta Europa. Questi professionisti forniscono informazioni sui programmi e le opportunità dell’Unione Europea per i giovani, come programmi di volontariato, scambi culturali, programmi di studio all’estero, opportunità di lavoro, finanziamenti e molto altro ancora.

In sostanza, è uno strumento che offre ai giovani l’accesso a informazioni sulla mobilità e altre opportunità a livello europeo, aiutandoli a sviluppare le loro competenze e ad ampliare le loro prospettive internazionali.

Dall’Europa possono arrivare importanti risorse per i giovani

“Le risorse dall’Europa sono una leva fondamentale per lo sviluppo dell’economia – hanno detto Spinelli e Invernizzi di ritorno da Bruxelles – Come candidati Consiglieri vorremmo mettere a disposizione di cittadini, giovani, imprese tutti gli strumenti utili a fornire supporto e accompagnamento nell’accesso ai finanziamenti. “L’Infopoint e la creazione dell’Eurodesk ci consentono di informare e in alcune occasioni, di accompagnare chi ne fa richiesta nel percorso per l’ottenimento dei finanziamenti”.

