Sprint24, la tipografia online di riferimento per promuovere il brand in modo efficace

Nel panorama delle tipografie online più innovative e apprezzate del momento, figura Sprint24, un servizio di stampa a 360° che, nel corso degli anni, è stato in grado di diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore.

Rapidità, affidabilità e know how tecnico elevato sono tra i punti cardine dell’offerta di Sprint24, oltre all’ideazione del METODO STAMPA SEMPLICE®, che le ha permesso di affiancare numerose realtà imprenditoriali nello sviluppo della loro strategia comunicativa.

Sprint24, infatti, propone un’ampia gamma di soluzioni dedicate al business: l’obiettivo è quello di porsi come un partner strategico in grado di supportare attivamente chiunque necessiti di un prodotto con cui promuovere in modo efficace il brand, così da dare vita a una strategia di marketing vincente con cui far crescere il business.

Il tutto mettendo a disposizione un processo di realizzazione dei prodotti del tutto user friendly, che permette alle aziende di programmare ogni dettaglio in modo semplice e veloce attraverso un pratico configuratore online.

Stampare con Sprint24 biglietti da visita, libri e cataloghi

Nel composito e variegato settore del web to print, la tipografia online di Sprint24 si distingue per la ricchezza del catalogo così come per un servizio rapido, competitivo e altamente professionale.

La stampa online personalizzata costituisce il cuore di questa realtà e si articola in diverse proposte, pensate appositamente per soddisfare al meglio tutte le esigenze di una comunicazione aziendale moderna ed efficace.

Innanzitutto, affidandosi a Sprint24 è possibile dare vita a biglietti da visita unici, uno strumento che ancora oggi gioca un ruolo determinante per l’immagine di un’azienda. Le business card, infatti, possono essere distribuite in occasione di tantissimi eventi, come per esempio le fiere o i congressi, e rappresentano un modo semplice ed immediato per comunicare informazioni e recapiti. Per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione, con Sprint24 è possibile scegliere tra diverse opzioni, come per esempio la plastificazione oppure il rivestimento con una speciale vernice UV in rilievo.

Questa tipografia online risulta il partner ideale anche per stampare materiale editoriale di taglio promozionale, come libri e cataloghi. I formati fra cui è possibile scegliere sono numerosi, così come le finiture, le dimensioni e i colori: dalla tipologia di carta alla sua grammatura, passando per la copertina e per il tipo di rilegatura, gli esperti di Sprint24 sono a disposizione delle aziende per consigliarle nel prendere la decisione migliore.

Dai volantini ai pannelli rigidi: tutti i servizi di stampa di Sprint24

Tra le numerose categorie di articoli presenti su Sprint24 rientrano anche i volantini, i dépliant e i pieghevoli, ideali per le pubblicazioni brevi. Per inserire una maggiore quantità di contenuti, invece, è possibile orientarsi verso le brochure.

Sprint24 è possibile scegliere tutti i vari aspetti legati all’aspetto estetico del prodotto, come ad esempio la finitura, che può essere lucida, opaca e soft touch, e i colori, nonchécaratteristiche come il numero di pagine, sempre stabilendo insieme al personale tecnico qual è l’alternativa migliore.

Molto richiesti su Sprint24 sono anche i pannelli rigidi, i quali possono essere realizzati in alluminio, in plexiglass, in forex o in sandwich piuma a seconda delle necessità, e tutto quell’insieme di prodotti che rientra nella vasta categoria del packaging aziendale, tra cui scatole personalizzate e adesivi con cui impreziosirle.

