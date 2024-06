Stangata per milioni di italiani: la pensione di luglio è davvero una brutta sorpresa | Altro che quattordicesima

La pensione in arrivo per alcuni sarà misera: ecco chi dovrà ridimensionare le proprie spese per il mese prossimo.

La quattordicesima grazierà solo alcuni dei contribuenti italiani. Verifica subito se sei tra coloro che questa volta percepiranno meno soldi dall’Inps.

Alcuni aspettano con trepidante attesa gli accrediti del prossimo mese, mentre altri invece dovranno accontentarsi di ricevere meno del solito. Il problema sono le temute trattenute, che cadono proprio a luglio.

Scopriamo come varieranno gli importi della pensione di luglio 2024, e quali sono le date delle somme in arrivo come conguaglio, e i tutti i debiti previsti: si attende un’autentica stangata.

Pensione di luglio, chi riceverà un assegno inferiore rispetto agli altri mesi

Come ogni anno, assieme agli stipendi e alle pensioni di luglio 2024, arriverà anche la tanto attesa quattordicesima, una mensilità addizionale che viene erogata il prossimo mese. Purtroppo però le buste paga che spettano ai lavoratori dipendenti, e gli assegni destinati ai cittadini in pensione, subiranno anche un’altra variazione, rispetto agli accrediti previsti per gli altri mesi dell’anno.

Accanto alla quattordicesima, tanto amata, purtroppo stanno per arrivare le temutissime trattenute dello Stato. Scopriamo per chi l’importo della pensione a luglio 2024 potrebbe essere più basso, e chi invece percepirà addirittura una pensione di luglio raddoppiata.

Trattenute Irpef del prossimo mese

Come stabilito dalla legge numero 127 del 3 agosto 2007, l’Inps provvederà ad erogare i pagamenti delle quattordicesime ai pensionati che hanno un reddito che non supera di due volte l’importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero un totale lordo annuo di 15.563,86 euro, e che hanno compiuto già i 64 anni, o che compiono gli anni entro luglio. Gli altri, ovvero i nati tra agosto e dicembre, dovranno invece attendere fine anno, ovvero il mese di dicembre 2024.

Con l’assegno di luglio però, oltre alla quattordicesima, ci saranno le trattenute Irpef, dovute alla tassazione dell’imposta sulle persone fisiche, e vi saranno sia le addizionali relative all’anno 2023, e gli eventuali rimborsi o debiti dei contribuenti, che gli acconti per il 2024. La pensione sarà pagata lunedì 1° luglio 2024 per chi riceve l’assegno tramite accredito bancario. Chi invece ritira la pensione presso gli uffici pubblici di Poste Italiane dovrà attenersi al calendario, e rispettare i giorni indicati in base sulle iniziali del proprio cognome. A e B ritireranno la pensione lunedì 1° luglio, C e D invece martedì 2 luglio, da E a K mercoledì 3 luglio, da L a O giovedì 4 luglio, e da P a R venerdì 5 luglio 2024, infine, da S a Z sabato 6 luglio 2024.