Lidl, finalmente l’ha messo in vendita a meno di 25 euro: il piccolo elettrodomestico altrove lo paghi il triplo | Già sta finendo

Non perderti assolutamente questo sconto che ti permetterà di spendere solamente 25 per l’elettrodomestico…

Monitorare prezzi e offerte del supermercato è una buona opportunità per risparmiare sulla spesa nelle nostre case. Infatti, le promozioni che possono essere su base settimanale oppure mensile, si rivelano spesso molto utili per i consumatori.

Di fatti, con i costi sempre più elevati delle materie prime, abbiamo assistito a un aumento indiscriminato dei prezzi anche per i prodotti di prima necessità.

Dunque, buttare un occhio al prezzo può aiutarci ad arrivare a un risparmio del 50% sulla spesa a fine mese, non proprio pochi spicci vista la situazione. Sono state create anche delle applicazioni che rendono il monitoraggio del prezzo molto più competitivo.

Spesso i supermercati hanno al loro interno anche un reparto dedicato agli elettrodomestici che possono essere acquistati a prezzi convenienti.

Sconti Lidl: non perderti quest’offerta

Questa tipologia di sconti è un’opportunità di risparmio importante sia su elettrodomestici considerati fondamentali nell’ambiente domestico (come frigoriferi e lavatrici), sia su altri meno rilevanti ma che comunque permettono di fare una minor fatica nella gestione domestica (friggitrici ad aria, forni, macchine per il pane e impastatrici). La cosa importante da fare è buttare sempre un occhio all’offerta più allettante in modo da non farsela sfuggire.

Un altro vantaggio, introdotto negli ultimi anni, è la possibilità da parte dei negozi di fare un finanziamento così da dilazionare il pagamento in più mesi. Per controllare queste offerte è anche possibile ispezionare i volantini pubblicitari o consultare il sito web dell’azienda. Tuttavia, anche noi siamo qui proprio per suggerirvi un’offerta pazzesca disponibile presso il supermercato Lidl. Infatti, qui c’è un elettrodomestico che altrove costa molti soldi, solamente a 25 euro. Affrettati però perché è un prodotto in esaurimento. Vediamo di cosa si tratta.

Solo 25 euro per questo elettrodomestico

Al Lidl al prezzo di soli 24,90 potrete trovare il meraviglioso ferro da stiro verticale della Termozeta che ha una potenza di 1200 watt. Questo elettrodomestico riesce a stirare velocemente i tessuti ed è molto meno scomodo del ferro da stiro tradizionale.

Il suo cavo è lungo circa 1,8 metri e dunque permette un ampio margine di movimento. Inoltre, ha un serbatoio con una capienza di oltre 250 ml. Per di più è anche dotato di un sistema di blocco per la temperatura che ne evita i rischi derivati dal calore. Non perdetevelo per niente al mondo, in quanto le scorte sono limitate.