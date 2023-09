Fermiamo la violenza di branco con l’educazione sentimentale, Anita Falcetta a Venezia 2023

“Fermiamo la violenza di branco con l’educazione sentimentale” l’appello di Anita Falcetta, Presidente di Women Of Change Italia, al Women in Cinema Award. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Anita Falcetta, attivista e consulente per la parità di genere, in occasione del Women in Cinema Award durante la Mostra del Cinema di Venezia, come Presidente di Women Of Change Italia, partner culturale dell’evento, lancia un messaggio di prevenzione e responsabilità sociale per l’eliminazione della violenza di genere tra i giovani.

Anita Falcetta alla Mostra del Cinema di Venezia 2023

“La nostra associazione da anni monitora i casi di violenza di genere giovanile, i numeri sono impressionanti, occorre intervenire, solo attraverso la cultura, la formazione e l’educazione sentimentale sarà possibile superare il tremendo gap strutturale della violenza di genere”, così commenta l’intervento al WICA.

Il premio, curato e prodotto dalla conduttrice ed attivista Claudia Conte, ideato con Angela Prudenzi e Cristina Scognamiglio, quest’anno è dedicato all’eliminazione della valenza di genere, è stato conferito a Ilaria Capua il 5 settembre (Italian Pavilion | Hotel Excelsior – Lido di Venezia).

Women in Cinema Award – WiCA è un riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle donne, prevalentemente all’interno dell’industria cinematografica e del mondo delle arti italiane e internazionali, e inoltre celebrare tutte quelle attrici, registe, sceneggiatrici, autrici, produttrici, creative e talentuose artigiane che fanno grande il cinema e la cultura.



I premi sono conferiti da un’Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi.

Women in Cinema Award gode del Patrocinio del Ministero della Cultura

Partner culturali di WiCA sono ICFF – Italian Contemporary Film Festival, Women Of Change, l’Age d’Or, gli sponsor: KPMG; Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE S.p.A.); Accurate -Health and Learning; media partner: Cinecittanews.it; Celebre Magazine World; Cultured Focus Magazine; Fortune Italia; FRED Film Radio, Global Event Magazine; Luxury Investment Magazine; PinkSociety.it; Rinascimento Magazine; Journal des Bijoux. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata