Tatuatore Roma: sei di Ostia, Fiumicino, Axa, Palocco, Vitinia, Acilia, Dragona, Malafede, Infernetto e vorresti trovare un bravo tatuatore? Il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo è facilmente raggiungibile nonostante la distanza anche da Roma Sud-Ovest. Lo studio si trova in Via Cassia 1134 A, a pochi metri dall'uscita del GRA. Facilmente raggiungibile dunque dall'uscita 3 del raccordo. Aperto fino alle 22.00 di sera in alcuni giorni. Consigliamo sempre comunque un primo contatto telefonico o mail. Fuori dallo studio il parcheggio non manca, ed è destinato unicamente ai nostri clienti.

Tatuatore Roma: il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo

Sono molti gli studi a Roma, ormai contiamo più di 1500 studi, quindi sicuramente potresti trovare uno studio sotto casa. Ma sono molte le persone che per il proprio tatuaggio amano viaggiare o anche spostarsi. Se non vi volete spostare molto e quindi rimanere sempre sul territorio romano, uno studio da prendere in considerazione può essere il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo.

Lo studio è conosciuto per i suoi elevati standard di igiene e sicurezza, contraddistinto da un personale altamente qualificato. Lo stesso Marco Manzo è docente di igiene e sicurezza sul lavoro presso i corsi obbligatori per gli esercenti l’attività di tatuaggi e piercing. Inoltre tutto il materiale sterile e monouso è scartato davanti al cliente. Le sale hanno ricambi d’aria con filtri al 96 per cento come avviene nelle sale operatorie.

Si eseguono tutti gli stili di tatuaggi nella ricerca di pezzi unici dedicati a ogni singola persona. Manzo è conosciuto perché ha questo studio da oltre 30 anni. Ha portato il tatuaggio al suo riconoscimento, di arte contemporanea e delle grandi mostre. E nonostante la fama, ha prezzi più che accessibili.

© Riproduzione riservata