Teatro, Salvatore Mazza celebra i grandi attori comici del ‘900

Salvatore Mazza è un attore romano d’origine napoletana che ha dedicato la sua vita alla conoscenza e alla rappresentazione di quello che le sue molteplici doti di attore, intrattenitore, cantante e imitatore gli hanno permesso di esternare. Lo abbiamo incontrato.

Salvatore Mazza si racconta

Raccontaci un po’ di te

All’età di 16 anni ho iniziato come intrattenitore negli spettacoli di piazza, facendo da supporto ai grandi della musica leggera italiana. Da quel periodo ne è passata di acqua sotto i ponti… ed ora mi ritrovo con un bagaglio di esperienze che vanno dalla TV al cinema, dal teatro al cabaret.

Parlaci delle tue ultime esperienze al cinema e in tv

In Arnoldo Mondadori – i libri per salvare il mondo – ero un capo operaio della tipografia. Nella serie TV Shake avevo il ruolo di un capo cantiere ed in Un Posto al Sole ho recitato con il mio grande maestro Marzio Honorato.

Teatro, arte assoluta

E per quello che riguarda il Teatro che ci racconti?

Il teatro è un’arte che mi permette di avere l’immediatezza della risposta del pubblico e questo in positivo o negativo mi è sempre piaciuto perché percepire la sensazione che ti trasmette la gente che è lì per te mi ha sempre dato una carica maggiore. I miei ultimi ultimi spettacoli sono stati “L’Amore ai Tempi dello Stress”, “Napoli/Roma AR e … “Omaggio al Teatro Comico”.

In particolare questo ultimo spettacolo, Lunedì 26 Giugno ore 21.00

Lo spettacolo è un viaggio attraverso i grandi del Teatro Comico: Petrolini con la sua ecletticità, Eduardo con la sua drammaturgia, Totò con la sua immediatezza, Bramieri con un omaggio a tutta l’Italia con i suoi pregi ed i suoi difetti, Noschese con un tributo ironico a personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Senza dimenticare il mondo musicale che verrà rivisitato ed interpretato con il coinvolgimento del pubblico.

Perché dovremmo venire a vederlo?

Perché questo spettacolo offre la possibilità di integrare cultura e comicità trascorrendo un’ora piacevole.

Dove e quando?

Al Piccolo Teatro di Prova

Via del Campo, 16/C – Roma.

In occasione della Rassegna Teatrale Casa Farsa 16/C

Lunedì 26 Giugno ore 21.00

Prenotazioni via Wapp 328.1278975

