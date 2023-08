Mostra Cinema Venezia: omaggio a Gina Lollobrigida e Castel S.Pietro Romano

Inizia oggi a Venezia la Mostra del Cinema, uno degli appuntamenti più importanti del panorama italiano e internazionale. La preapertura della 80 esima edizione è dedicata a Gina Lollobrigida, indimenticata diva del cinema scomparsa lo scorso 16 gennaio. Fra i molteplici film che hanno reso indimenticabile Gina Lollobrigida vale la pena ricordare Pane Amore e Fantasia, girato nell’incantevole paese di Castel San Pietro Romano.

Castel San Pietro Romano: il set di Pane Amore e Fantasia

Castel San Pietro Romano, una perla di rara bellezza arroccata sui monti Prenestini. Il suo nome di si deve ad un’antica leggenda secondo cui l’apostolo San Pietro predicò in queste zone appena arrivato nei dintorni di Roma.

In realtà la sua storia è molto più antica ed è dimostrabile dalle mura ciclopiche che ancora oggi possono vedersi su un fianco del paese. Questo paese è stato sempre molto importante data la sua vicinanza alla Capitale, tanto che nel VI secolo, il futuro papa Gregorio Magno risiedette nel monastero benedettino che oggi è diventato la chiesa di San Pietro Apostolo.

La struttura più importante e più imponente che subito salta agli occhi è in assoluto la Rocca dei Colonna, una piccola fortificazione a base quadrata costruita sul punto più alto del monte di Castel San Pietro. Questa rocca risale all’incirca al 970 d. C. e fu costruita dalla sorella di Papa Giovanni XIII, Stefania dei Conti di Tuscolo.

Con gli anni, numerosi registi hanno portato le loro opere in questo borgo creandone una specie di scrigno magico per la cinematografia. Sarà però proprio la Lollobrigida che il 12 ottobre del 2018 avrà la prima cittadinanza onoraria con il merito di aver reso famosa, attraverso i suoi film questa perla dei monti prenestini.

Cinema: i film ambientati nel borgo

Il grande successo come paese del cinema invece arrivo nel secondo dopo guerra, quando il suo sindaco Adolfo Porry Pastorel, convinse numerosi registi a girare i loro film nel centro storico di questo splendido paese.

Su questa rocca arrivarono i maggiori attori italiani dell’epoca come Vittorio de Sica, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Peppino de Filippo, Totò, Ugo Tognazzi, Gianni Agus, Gianni Morandi tutti recitando in film di successo come Pane amore e fantasia (Luigi Comencini,1953), Pane amore e gelosia (Luigi Comencini,1954), Pane amore e…(Dino Risi,1955), Il federale (Luciano Salce, 1961), Tuppe tuppe, Marescià! (Carlo Ludovico Bragaglia, 1958), I due marescialli (Sergio Corbucci, 1961), Mènage all’italiana (Franco Indovina, 1965) e Le castagne sono buone (Pietro Germi, 1970).

Sparse per tutto il paese si trovano targhe e totem illustrativi con i film che sono stati girati e su cui si possono vedere i fotogrammi delle scene in cui si nota in tutta la sua bellezza.

