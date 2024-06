Oroscopo, questi 2 segni iniziano a tremare: ‘Crisi di coppia in arrivo’ | Sarà un luglio durissimo

Gli esperti dell’oroscopo hanno avvisato tutti: questi due segni adesso non possono proprio andare d’accordo.

Guai in vista per gli innamorati. Stanno per arrivare tempi duri per chi ha una relazione a due, e sta per accadere qualcosa che influenzerà l’armonia e la solidità delle relazioni.

Due segni zodiacali in particolare potrebbero vivere una crisi di coppia profonda proprio nel corso delle prossime settimane, e in modo particolare nel mese di luglio. L’armonia per loro sarà un lontano ricordo, sbiadito dal sole.

Due dei 12 segni avranno Mercurio contro, e questo renderà difficile stare insieme e vivere sulla stesa lunghezza d’onda. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo per i due segni zodiacali meno compatibili e meno fortunati in amore in questo periodo.

Oroscopo, le previsioni nefaste per questi due segni zodiacali

Questo è il periodo in cui tante coppie dopo aver lavorato tutto l’anno, finalmente potranno trascorrere insieme un po’ del loro tempo libero. Con l’arrivo dell’estate infatti, e delle tanto agognate ferie, accompagnate dalle belle giornate in tanti approfittano per rilassarsi, programmare viaggi ed esperienze da condividere soprattutto a due. Chi però ha già fatto le valigie, o ha già acquistato i biglietti aerei potrebbe dover fare un passo indietro. Secondo l’oroscopo, questo avverrà in particolar modo per alcuni, che si spera non abbiano pensato di partire, o di trascorrere del tempo insieme a luglio.

Gli esperti dell’oroscopo non hanno dubbi: questi due segni zodiacali non potranno proprio andare d’accordo. Purtroppo la crisi è già nell’aria, ma si manifesterà del tutto nelle settimane a venire, e nel corso del prossimo mese. Scopriamo chi sono i due segni zodiacali poco fortunati in amore, in questo specifico periodo.

Le coppie che vivranno una crisi a luglio

A quanto pare, i segni zodiacali che non riusciranno proprio ad andare d’accordo sono il Gemelli e l’Acquario. La mancata armonia la sorprenderà anche loro, perché sono generalmente delle persone concilianti e pacifiche, solari e diplomatiche, leali e disponibili, e che non fanno fatica a trovare un equilibrio insieme.

Gemelli e Acquario infatti, vivono il compromesso come un modo per andare incontro all’altro, e non come una maniera per rinunciare a un po’ di se stessi. Tuttavia a causa di Mercurio, pianeta che governa la comunicazione, che sarà in opposizione, nel corso delle prossime settimane non riusciranno ad avere il dialogo di sempre. La relazione sarà costellata di piccole polemiche e e diventerà complicata. Tutto questo potrebbe finire per allontanarli. Dovranno tenere duro per non dirsi addio per sempre.