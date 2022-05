Trasporti, Patanè: Assumeremo 120 persone in Roma Metropolitane

“La situazione della rete dei tram è drammatica. Le sedi delle 6 esistenti non sono state toccate da 25 anni. Quella dell’8 non è stata mai stata manutenuta. Sarò costretto da luglio a fermare l’8 per 6 mesi per rifare tutto l’armamento e il segnalamento. Abbiamo ottenuto 37 ulteriori milioni, per un totale di 65, per rifare le linee. Le dovremo rifare tutte nei prossimi anni”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, nel corso dell’audizione di oggi (23 maggio, ndr) alla commissione Trasporti della Regione Lazio. “Oggi su 77 tram ne abbiamo in servizio 22-23. Tutti gli altri sono fermi”, ha aggiunto Patanè. “Compreremo 130 tram nuovi, di cui 50 sostituiranno i mezzi ‘Stanga’ che hanno 70 anni mentre gli altri andranno sulle 4 nuove linee tranviarie Tva, Tiburtina Togliatti e Giardinetti. Inoltre stiamo individuando altri depositi visto che Porta Maggiore e Prenestina non sono adeguati”.

Metropolitana di Roma

“Impossibile spostare treni Metro A o B su Roma Lido”

“L’ho spiegato in tutte le salse. Non è possibile spostare treni dalla metro A e dalla metro B sulla Roma-Lido per diverse ragioni. Per prima cosa per le condizioni in cui siamo sulle due linee metropolitane. Secondo perché quei treni vanno adattati, l’altezza delle banchine della metro A e della metro B non è quella della Roma-Lido”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità di Roma.

“Per rialzarli bisogna spendere dei soldi – ha continuato – e ci vuole un tempo di lavoro e un tempo di rodaggio: parliamo di un tempo, solo per il collaudo, non inferiore ai quattro mesi. Dobbiamo consegnare la linea alla Regione Lazio ed è evidente che neanche se fossimo partiti a gennaio avrei fatto mai una cosa del genere: spendo soldi due volte, per adattare i treni e poi risistemarli per la metro A. Un meccanismo di controllo finanziario può chiederne conto”.

“Per manutenere e ammodernare le linee della Metro mancano miliardi di euro”

“Per manutenere e ammodernare correttamente le linee A e B della metro mancano almeno 1,2 miliardi e non è neanche un quarto di quello che serve per rifare tutta la metro A dove il sistema elettrico, ad esempio, è del 1960 e va completamente rivisto. La somma non include neanche il sogno di una linea automatizzata come la Metro C”.

“La linea TVA entro il Giubileo arriverà al Vaticano”

“La linea Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) arriverà entro il Giubileo al Vaticano”. Così l’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patané, nel corso dell’audizione di oggi alla commissione Trasporti della Regione Lazio. La notizia data dall’assessore aggiorna i piani. Precedentemente l’indicazione emersa dal Comune era quella della tratta Termini-Venezia entro il Giubileo mentre ora si parla, appunto, della tratta Termini-Vaticano, pronta entro l’anno santo.

“Assumeremo personale in Roma Metropolitane”

“Dobbiamo assumere in Roma Metropolitane almeno il doppio delle persone che ci sono oggi, ovvero 120 persone, che sono assolutamente insufficienti”. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, nel corso di un’audizione alla commissione Trasporti della Regione Lazio. (Dire)