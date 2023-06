Treni. Roma, riapre al pubblico dopo 10 anni la stazione di Val D’Ala nel cuore di Montesacro

Lo snodo era stato chiuso definitivamente nel 2014. Oggi, 12 giugno 2023, la stazione ferroviaria Val D’Ala nel cuore di Montesacro a Roma ritorna in servizio dopo 10 anni. Alla stazione si fermeranno i treni della FL2 Roma Tivoli/Avezzano.

Riapre al servizio dei quartieri delle Valli-Conca d’Oro-Prati Fiscali la fermata di Val D’Ala. I primi treni hanno iniziato a circolare, e saranno quelli della FL2 Roma – Tivoli/Avezzano.

L’ubicazione della fermata, nel cuore di Roma, serve un bacino potenziale di oltre 100mila persone, se si considerano i residenti e gli addetti che gravitano nel raggio di 3 chilometri e che possono raggiungere la fermata attraverso la rete ciclabile esistente, un mezzo in sharing o le linee del trasporto pubblico urbano. Più di 35mila le persone che possono accedervi comodamente a piedi.

In una prima fase a disposizione dei passeggeri saranno 12 i collegamenti dal lunedì al venerdì e 6 il sabato. A questi, a partire dal 26 giugno, si aggiungeranno – sempre dal lunedì al venerdì – ulteriori 2 collegamenti per la stazione Tiburtina.

Stazione Val D’Ala snodo importante

Il quadrante interessato, zona Montesacro-Conca D’Oro, potrà così contare nuovamente su uno snodo cruciale per muoversi dentro e fuori il territorio laziale: per Val D’Ala passeranno infatti i treni da e verso Tiburtina e i treni FL2 per raggiungere Tivoli e Avezzano.

La fermata è stata riattivata grazie al lavoro di RFI, Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) i cui interventi, iniziati a luglio 2022, ammontano a un investimento pari a 2,5 milioni di euro.

