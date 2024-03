Va in Kenya e torna con la scabbia norvegese, ricoverato a Latina

L’uomo è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina con il corpo coperto di vesciche, dopo la diagnosi, è ora ricoverato al reparto di malattie infettive.

Brutto rientro quello di un uomo, appena tornato da una vacanza in Kenya e che si trova in isolamento all’ospedale cittadino. A preoccuparlo, tanto da andare in pronto soccorso, un rush cutaneo che provoca vesciche in tutto il corpo.

Sulle prime, aveva immaginato una brutta insolazione ma la consulenza infettivologica effettuata dall’ospedale durante la visita ha evidenziando invece un’infezione molto più aggressiva rispetto alla tradizionale scabbia.

La cosiddetta scabbia norvegese è un’alterata risposta immunitaria del corpo che determina la proliferazione e la moltiplicazione degli acari in maniera superiore rispetto a quando si viene infettati da quella tradizionale. Risulta inoltre molto più contagiosa, anche attraverso la trasmissione indiretta.

Per lo sfortunato viaggiatore sono iniziate le cure e l’isolamento presso il reparto di malattie infettive.