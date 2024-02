Vallepietra, Festa dell’Apparizione della Santissima Trinità 2024

Si avvicina il 16 Febbraio, unico giorno di apertura invernale del Santuario della Trinità in cui si ricorda l’apparizione della SS. Trinità e, come consuetudine, dalla chiesa parrocchiale di Vallepietra (Rm), si sale in pellegrinaggio al Santuario. Questo è l’unico momento, nei mesi in cui il Santuario è chiuso (dal 3 Novembre al 30 Aprile), nel quale si può visitare l’antico Santuario.

Programma

Come ogni anno le celebrazioni si dividono in due giornate, il giorno dell’apparizione, Venerdì 16 Febbraio, alle ore 7:00 si parte a piedi dalla chiesa Parrocchiale di Vallepietra. Quest’anno il pellegrinaggio sarà guidato da S.E. Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Anagni-Alatri, che condurrà personalmente il corteo in pellegrinaggio verso il Santuario dove presiederà alla celebrazione Eucaristica, insieme a Mons. Alberto Ponzi, rettore del Santuario.

Processione con l’immagine della Trinità

Il giorno successivo, Sabato 17 febbraio, alle ore 16.30 ci sarà la recita del Santo Rosario, seguito alle ore 17.00 dalla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore Mons. Alberto Ponzi; a seguire processione del Quadro con l’immagine della Trinità per le vie del paese. Negli ultimi anni la festa dell’apparizione sta diventando sempre più importante e molto partecipata, conducendo a Vallepietra centinaia di pellegrini che visitano e rendono grazie alla Trinità nell’unico giorno di riapertura della pausa invernale.

Vallepietra, Festa della Santissima Trinità

Vallepietra è un comune italiano di 236 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. È un borgo medievale situato in prossimità del confine con l’Abruzzo e ai limiti della provincia di Frosinone a sud.

Il Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra, in provincia di Roma, è situato a 1300 metri di altezza sui Monti Simbruini, è senza dubbio fra i luoghi di culto più conosciuti e frequentati del Lazio.

Nella chiesa del Santuario (incastonata nella roccia del Colle della Tagliata) si venera, da numerosi secoli, un dipinto che ritrae le immagini del Padre, Figlio e Spirito Santo in posizione seduta, i quali con la mano destra benedicono mentre con la sinistra tengono un libro aperto.

Ogni anno nel giorno della Festa della Santissima Trinità, la Domenica dopo la Pentecoste, pellegrini, provenienti da molti paesi del centro-Italia, percorrono lunghe distanze a piedi, molto spesso di più giorni, per venire a venerare e chiedere le grazie nel Santuario. E’ un cammino duro e faticoso fatto da migliaia di persone raggruppate in compagnie che si muovono per i monti Simbruini, pellegrini provenienti dai paesi delle province di Latina, Frosinone, Roma, e dell’Aquila.

Fra i vicoli di Vallepietra, i sentieri e il santuario riecheggiano forti gli antichi canti dedicati alla Santissima Trinità che le compagnie di fedeli (ognuna con un proprio stendardo e fazzoletto) intonano, creando un'atmosfera suggestiva, senza tempo, fortemente emotiva.

© Riproduzione riservata