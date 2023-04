Valmontone, Lista Civica Attiva-Carrozza sindaco: Domenica 30 Aprile presenta la squadra

Domenica 30 Aprile si svolgerà la presentazione ufficiale dei candidati alla carica di consigliere per la “Lista civica Attiva Valmontone”. L’evento si terrà in Piazza della Repubblica alle 16.30.

“Una squadra ben composta: 8 uomini e 8 donne che risveglieranno entusiasmo e partecipazione nella città. 16 guerrieri pronti ad ATTIVArsi per Valmontone”. Così aveva esordito l’Avv. Cristiana Carrozza, candidata Sindaco della lista, qualche settimana fa, durante l’evento d’inaugurazione del comitato elettorale. “Non ho voluto una moltitudine di liste composte da gente a caso, me ne basta una ma ben articolata”.

E poi ancora: “Laureati e laureandi, molte delle mie candidate parlano più lingue. Abbiamo ingegneri, geometri, dottori, professionisti esperti di Marketing, imprenditori e lavoratori del mondo edile. Ma anche delle mamme, rappresentanti del mondo delle disabilità e più in generale dell’ambito sociosanitario. Personalità capaci e diverse tra di loro che sapranno intercettare le problematiche di Valmontone e rappresentarle al meglio. Sono queste le informazioni che voglio dare alle persone della mia squadra” – aveva poi aggiunto.

C’è attesa per questo appuntamento che vedrà ancora Cristiana Carrozza in prima linea a parlare della lista e del progetto Attiva Valmontone.

“Se per caso vi state ancora chiedendo chi sta dietro di noi, vi tolgo definitivamente ogni dubbio: nessuno! Né abbiamo chiesto il permesso a nessuno per essere qui. Molti avrebbero sperato nel fallimento di questa lista, ma l’entusiasmo delle persone non lo puoi spegnere e il cambiamento non si può arrestare. Le persone mi hanno chiesto qualcosa di diverso per Valmontone, che tagliasse definitivamente e in maniera radicale con la vecchia politica e i vecchi volti, ho dato vita alla Lista Attiva”. Così aveva poi concluso la Carrozza.

Inoltre, a differenza dei suoi avversari, la Carrozza avrà davvero la possibilità di presentare singolarmente ai cittadini i suoi candidati, avendo lei stessa puntualizzato che ha voluto concorrere alle amministrative del 14 e 15 maggio, con una sola lista. E allora conosciamoli i suoi candidati, ad uno ad uno. L’appuntamento è in Piazza della Repubblica, domenica 30 aprile, alle 16.30.

