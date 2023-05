Valmontone, torna la Via Nova: iniziano i lavori di messa in sicurezza

Sono iniziati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza di via Nova a Valmontone. La complessità dell’intervento, su una strada costruita tanti anni fa interamente su terra di riporto, ha reso necessario l’ottenimento di diversi pareri prima di procedere all’intervento che porterà alla sua riapertura. Ricordiamo che la frana avvenne il 21 marzo del 2021. I lavori prevedono il consolidamento e la messa in sicurezza del costone, che va dai 18 metri di dislivello in cima alla via fino ai 10,5 metri del punto della frana per arrivare ai 9 metri sopra la chiesa, per rifare la strada e ripristinare la regolare viabilità.

L’opera, lo ricordiamo, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Latini, e dalla vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici, Veronica Bernabei e grazie anche al lavoro degli uffici tecnici comunali, è stata finanziata dalla Regione per euro 1.118.172,60 e dal Ministero competente per euro 2.295.965.

“Al di là delle chiacchiere, noi da dieci anni abbiamo sempre lavorato con impegno, superando tutte le difficoltà per rispondere alle esigenze vere dei cittadini, con serietà e senza sperperi… Solo quello che serve…”, aveva detto il sindaco Alberto Latini, lo scorso 2 marzo quando annunciava l’imminente inizio dei lavori.

