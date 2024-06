Vengono chiamate Le Maldive del Lazio e si trovano a pochi km da Roma: acqua cristallina e spiaggia bellissima | Mai vista una cosa così in Italia

Se non hai mai visto le Maldive del Lazio, dovresti programmare una gita qui al più presto, resterai senza parole per la grande bellezza.

Sono le mete ideali per trascorrere delle giornate d’estate memorabili. Ecco dove si trovano le località più incantevoli della regione, e quanto distano da Roma.

Non hanno nulla di meno delle famigerate isole bagnate dall’oceano indiano. Qui troverai dei paesaggi da cartolina, dei colori del mare e del cielo che ti ruberanno il cuore, e delle acque cristalline, in cui tuffarsi per vivere un’esperienza indimenticabile tra natura e relax.

Se stai pensando di trascorrere le tue vacanze vicino Roma, non perderti le cosiddette Maldive del Lazio, sono spiagge così belle, da fare invidia alle mete caraibiche più ambite.

Lazio, le spiagge più belle di tutta la regione

Chi pensa che visitare il Lazio voglia dire soltanto perdersi tra i resti, le rovine e le bellezze preziose dell’antica civiltà Romana, e lasciarsi andare all’ammirazione alla nostalgia di fronte a monumenti imponenti edificati nei tempi andati, e dinanzi alle numerose ville storiche, si sbaglia di grosso. Il Lazio infatti, è una regione che offre tantissime opportunità di svago, laghi, parchi naturali, colli e tante mete balneari perfette per la stagione estiva.

Per chi ama il relax in riva al mare e al lago ci sono alcune spiagge, poco distanti dalla città eterna, così belle da essere definite, a ragione, le Maldive del Lazio. Questa definizione rende l’idea della loro naturale bellezza, delle acque cristalline in cui è possibile immergersi, delle spiagge di sabbia chiarissima su cui è possibile passeggiare e trascorrere delle rilassanti e piacevoli giornate d’estate. Vediamo dunque quali sono le Maldive del Lazio, che si trovano a pochi chilometri da Roma.

Le Maldive del Lazio

Se si parla delle spiagge più belle della regione Lazio non è possibile non menzionare la perla del Tirreno, a metà strada, o quasi tra Roma e Napoli, ovvero la splendida Gaeta. Non è possibile neppure prescindere dalla presentazione di una fetta di costa che da tanti anni riceve l’ambito riconoscimento di Bandiera Blu, ovvero Sperlonga, a poco più di 130 km dalla città eterna. Un luogo ameno, che con le su grotte azzurre, la fauna marina locale e la bellezza della Spiaggia dell’Angolo ricopre, a pieno titolo, il ruolo di spiaggia più bella della zona. Poi ci sono Anzio, a un’ora d’auto da Roma, e Formia, ad appena due ore dalla capitale, perfetta per gli amanti del windsurf.

Le Maldive del Lazio comprendono le località affacciate sul mare come le sopracitate Gaeta e Sperlonga, ma anche località bagnate da laghi, come il famoso laghetto di San Bendetto, che si tuffa nel fiume Aniene. Qui, ai confini con l’Abruzzo, potrai lasciarti incantare dal fascino della natura selvaggia e incontaminata, coccolato dallo spettacolo dello scroscio di una cascata naturale, dai colori che ricordano davvero le famigerate isole Maldive.