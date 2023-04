Viabilità commerciale: a Roma c’è più traffico nella Ztl che nelle strade libere

Paradossalmente la zona ZTL di Roma risulta più trafficata rispetto alle strade libere. Questo mette notevolmente a disagio il Tpl e il Tpnl. Facciamo qualche esempio:

Via del Tritone percorribile da Largo Chigi a piazza Barberini circa 800 mt. in 16/20 minuti. Gli attraversamenti pedonali di piazza Venezia lato piazza San Marco, via Cesare Battisti e via del Plebiscito che richiedono soste di circa 5 minuti perché non presidiati dai vigili urbani per dare un’alternanza pedonale.

Questi sono alcune delle criticità riscontrate e segnalate dagli operatori Tpl (trasporto pubblico locale) e Tpnl (trasporto pubblico non di linea).

Il segretario nazionale Fast Confsal Taxi Raffaele Salina

Come si può risolvere secondo lei questo problema evidenziato?

Per quanto riguarda i luoghi descritti, mi sembra evidente che vada sensibilizzato il corpo dei vigili urbani, come in altre città italiane ed europee, a presidiare gli attraversamenti pedonali nelle ore più critiche per rendere più agevole la mobilità senza lunghe attese che snervano chi sta lavorando e soprattutto i clienti che devono pagare la tariffa a fermo.

Inoltre abbiamo riportato quali sono le ulteriori criticità

Le piste ciclabili sono importanti, ma le vedo poco usate, le bici i monopattini preferiscono percorrere le corsie preferenziali (le bici e i motocicli) i monopattini zigzagare fra le auto. Questo oltre al grosso rischio, snervano chi lavora nel trasporto pubblico. Poi ci sono le soste selvagge, ormai in alcune strade si giunge anche alle terze file di auto in sosta… è allucinante.

Armonizzare la viabilità commerciale

Soluzioni da suggerire?

L’obiettivo di Roma Capitale dovrebbe essere l’armonia fra commercio e mobilità. Si dovrebbero trovare soluzioni per cui sia il Tpl che il Tpnl siano un viatico che porti le persona al proprio utilizzo senza rischiare di incappare in sanzioni o spiacevoli sorprese nel raggiungimento di zone commerciali. Roma è la città più bella del mondo, ricca di storia, monumenti storici, musei e importanti attività commerciali. Se si riuscisse a creare un equilibrio fra queste componenti, la città ne trarrebbe molteplici benefici dando un segnale importante e accontentando cittadini, turisti, mobilità e attività commerciali.

Il traffico di Roma? Manca il coraggio. Vietiamo la sosta lungo le strade principali

