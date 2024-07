Voli, per pagarli pochissimo ti basta non selezionare questo dettaglio: il segreto degli addetti ai lavori

Scoperto il metodo definitivo per pagare i voli davvero poco, senza lasciarsi ingannare dalle finte tariffe low cost.

Vediamo come si fa a evitare che il costo dei biglietti aerei lieviti, costringendoci a sborsare cifre da capogiro per ogni singolo volo.

Se non vuoi più ritrovarti a pagare una tratta aerea un occhio della fronte, allora dovresti scoprire l’unico vero segreto utile per risparmiare sui voli.

Il trucco è una vera e propria dritta, che arriva direttamente dagli addetti ai lavori, una “chicca” che finora nessuno ha voluto rivelare: ecco di che cosa si tratta.

Voli, l’unico metodo davvero efficace per volare low cost

Riuscire ad accaparrarsi dei biglietti aerei convenienti fino a qualche anno fa era un sogno alla portata di tutti, un desiderio realizzabile, reso tale dalle numerose offerte di voli low cost. Negli ultimi anni però, complice anche l’incremento dei costi per il carburante e le materie prime, le compagnie aeree hanno aumentato i prezzi dei biglietti, e volare senza pagare cifre spropositate è diventato sempre più complicato.

Ci sono dei costi in particolare che fanno lievitare il prezzo finale dei voli, ed è proprio quelli a cui fare attenzione per evitare di trasformare un viaggio in un autentico salasso. Gli addetti ai lavori, impiegati presso le maggiori compagnie aeree internazionali, hanno rivelato quali sono le voci di spesa da tenere da tenere sotto controllo, e come fare per provare a risparmiare sui biglietti dei voli. Scopriamo qual è dunque l’unico metodo efficace per cercare di spendere meno per i viaggi in aereo.

Il segreto rivelato dagli addetti ai lavori delle compagnie aeree

Tantissime volte ti sarà capitato di leggere un banner pubblicitario con dei costi per i voli davvero convenienti e di ritrovarti poi, una volta selezionate le date e le tratte sul sito web della relativa compagnia aerea, di fronte a un prezzo totalmente diverso. Il motivo è che alcune offerte sono valide soltanto in alcuni giorni della settimana, e in alcuni orari particolari. Quindi, se si vuole risparmiare si dovrebbe prenotare nelle fasce orarie meno costose e nei giorni infrasettimanali. Inoltre, il costo del biglietto aereo iniziale lievita ogni volta che viene selezionato un servizio aggiuntivo.

I servizi aggiuntivi sono la scelta del posto sull’aeromobile, la possibilità di fare il check-in anticipatamente, e non soltanto nelle 24 ore precedenti al volo per accaparrarsi una postazione migliore sull’aereo, la possibilità di effettuare un ingresso prioritario al gate di imbarco, e soprattutto la possibilità di portare a bordo dei bagagli. I bagagli a mano e i bagagli da imbarcare in stiva rappresentano il costo addizionale maggiore che contribuisce, più degli altri servizi accessori, a far crescere il prezzo finale dei voli. Il consiglio è, se possibile evitare di portare con sé valigie da stiva, e acquistare, ove necessario, il bagaglio a mano già nel momento in cui si prenota il biglietto aereo, per evitare di doverlo poi acquistare in aeroporto, dove il costo è maggiorato.