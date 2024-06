Questo è il borgo più fresco di tutto il Lazio: addio al caldo e alle zanzare | Qui sì che si vive proprio bene

Se stai programmando una fuga nel Lazio, allora non puoi non dirigerti verso questa meta. Quando la visiterai deciderai di trasferirti qui.

Forse ancora non sai che c’è una riserva naturale che sembra fatta apposta per offrire refrigerio, relax, aria buona, panorami da cartolina e cibo da sogno: ecco la località laziale da non perdere.

Ebbene sì, esiste un luogo in cui è davvero possibile dimenticare caldo record, zanzare e tormenti della bella stagione, per godersi solo il meglio dell’estate. Non crederai ai tuoi occhi.

Prepara il giubbotto e lascia in città, smog afa e caos. Non appena arriverai in questo borgo speciale del Lazio, ti pentirai di non averlo scoperto prima: ecco dove si trova la cittadina in cui si vive meglio in tutta la regione.

Lazio, il luogo speciale tra aria buona e natura incontaminata

Nel cuore della regione Lazio sorge un luogo ameno, un posto speciale, dove la natura regala uno spettacolo di incontenibile bellezza, che incanta turisti e visitatori di tutto il mondo. Questa meravigliosa meta può diventare il posto ideale verso il quale dirigersi per godere del lato bello dell’estate, lasciando in città smog, afa, caos, caldo e zanzare. Si tratta di una splendida riserva naturale che si trova nel punto più orientale della Provincia di Rieti.

L’autentica gemma del centro Italia sorge tra gli Appennini ed è talmente bella che è stata dedicata alla famosa Margherita d’Austria, Duchessa di Parma e Piacenza e del Ducato di Leonessa e Cittaducale. Scopriamo come arrivarci, e che cosa aspettarsi da una gita in questa area verde del Lazio.

La riserva naturale dove trascorrere delle giornate all’insegna del relax e della bellezza

Stiamo parlando della splendida Riserva Naturale delle Montagne della Duchessa, un parco di 3500 ettari, che fa parte dell’Appennino Centrale. Qui, immersi nel verde, si può godere dello spettacolo offerto dalla presenza di aquile, grifoni, orsi e perfino lupi, ma oltre all’unicità della splendida fauna locale, quel che cattura lo sguardo e il cuore dei visitatori è la bellezza delle cime montuose, e il piacere di percorrere sentieri circondati dalla natura e respirando solo aria tersa e fresca.

La Riserva Naturale delle Montagne della Duchessa si può raggiungere in appena un’ora di auto dalla capitale d’Italia, e una volta arrivati qui, si può godere di una temperatura piacevolissima: a giugno la massima registrata è di appena 18 gradi, e la minima di 3 gradi, mentre nei torridi mesi estivi, ovvero luglio e agosto, la colonnina tocca appena 21 gradi per la massima e 6 gradi per la minima.