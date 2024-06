Automobilisti nel panico, se premi questo pulsante ti multano subito | Lo fanno tutti sovrappensiero

Non premere questo pulsante, la multa sarà immediata: devi stare attento.

Quando si è in automobile, sono molti i comportamenti che possono causare una multa. I più famosi sono l’eccesso di velocità, il parcheggio in zone dove è vietato farlo oppure il sorpasso quando la linea è continua. Impossibile, però, non conoscere anche le altre regole come quelle relative ai documenti da avere sempre con sé o all’assicurazione e il bollo, che devono essere sempre in regola.

A seconda dalla gravità dell’infrazione commessa, la multa può essere più o meno cara. Soprattutto con la recente revisione del Codice della Strada, poi, alcune infrazioni sono diventate ancora più costose come quelle relative alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Oggi, però, vi parliamo di un gesto che, sebbene spesso venga commesso inconsapevolmente, può essere punto molto severamente dalle autorità: ecco in che cosa consiste e cosa si rischia.

Non farlo in auto, verrai multato: è difficile ma va evitato

Soprattutto ora che sta arrivando l’estate con le sue temperature roventi, molti automobilisti si affidano all’aria condizionata per riuscire a viaggiare con serenità e comodità. L’articolo 157 del Codice della Strada, però, norma anche questo aspetto e specifica che è del tutto vietato mantenere il motore e l’aria condizionata accesi durante la sosta del veicolo. Obiettivo finale è quello di limitare le emissioni di CO2 e gli sprechi di carburante.

“Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223,00 a euro 444,00“ specifica poi l’articolo 157, sottolineando quindi che se si viene beccati mentre si compie un’infrazione del genere si è costretti a pagare.

Qualche eccezione

C’è però un’eccezione a questa regola. Il Codice della Strada, infatti, vieta del tutto l’aria condizionata in sosta quando si guida una macchina a benzina, a diesel, a gas metano o a GPL. Nel caso in cui però si possieda o si guidi una macchina elettrica, a noleggio o di proprietà, questa regola non sussiste.

Le macchine di questo tipo, infatti, non producono gas serra, quindi non inquinano l’ambiente anche nel caso in cui, mentre si è in sosta, le si lasci accese per mantenere fresco l’abitacolo. Tenete in considerazione questa eccezione per il vostro prossimo acquisto!