A1 Milano-Napoli. Chiusure notturne stazione di Valmontone: 20 e 21 settembre

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione delle barriere antirumore, nelle due notti di mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valmontone (Rm), in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro. (Com/Red/ Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata