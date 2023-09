Estendere la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale a tutti i giovani under 19 del Lazio. È la proposta presentata dal consigliere regionale Massimiliano Valeriani e sottoscritta dal gruppo del PD. Visto il grande successo dell’analoga iniziativa promossa dal Comune di Roma, i consiglieri regionali chiedono di ampliare la platea degli studenti, coinvolgendo anche tutti i ragazzi fra i 12 e i 19 anni che risiedono in uno dei Comuni della regione Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“La misura introdotta dal Campidoglio consentirà all’Amministrazione regionale di risparmiare notevoli risorse, che potrebbero essere reinvestite per garantire le stesse opportunità a tutti gli studenti under 19 del Lazio, le cui famiglie abbiano i requisiti previsti dalla deliberazione regionale” dichiara il consigliere Massimiliano Valeriani, primo firmatario della proposta. Autobus Cotral

In particolare, l’estensione della gratuità potrebbe interessare oltre 25.000 studenti con un impegno regionale di circa 7 milioni di euro. “Abbiamo chiesto al presidente Rocca e agli assessori al Bilancio e ai Trasporti – conclude Valeriani – di attivarsi per garantire agli studenti del Lazio di poter accedere gratuitamente al sistema di trasporto pubblico regionale”.

Una richiesta che si accompagna a quella avanzata nei giorni scorsi per impegnare la Giunta di centrodestra a risolvere i continui disservizi che si verificano sulle linee ferroviarie regionali, causando notevoli disagi a migliaia di pendolari. (Com/Red/ Dire)

Trasporti gratis per under 19 a Roma

Da settembre circa 400.000 studenti possono viaggiare senza nessun costo su metro, autobus, tram e filobus. La lodevole iniziativa è nata dalla proposta di Valeria Baglio, capogruppo Pd nell’Assemblea capitolina, allo scopo di un investimento culturale che avrà a oggetto proprio la Capitale.

Da settembre 2023 a Roma i minorenni non pagano i biglietti per metro, autobus, tram e filobus. Nel progetto sono inclusi i ragazzi di età fra 11 e 18 anni; a Roma i bambini fino a 10 anni di età non pagano i mezzi pubblici. Non vi è nessun requisito particolare per poter accedere alla gratuità del servizio, se non l'età, e nessuna distinzione di reddito.

