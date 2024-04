Affitti, queste sono le città dove per vivere dovrai spendere un patrimonio: non c’e via di scampo per molti italiani

Se stai cercando casa in affitto mettiti seduto: ecco a quanto sono arrivati i prezzi per un appartamento in città.

Alcune città sono molto più care di altre e, a quanto pare, fittare un immobile in alcune delle capitali europee può richiedere una spesa che supera un intero stipendio. Vediamo dove costano di più.

Con questi prezzi sono ben pochi coloro che possono pagare l’affitto di una casa in città: ecco le capitali del vecchio continente dove vivere in una casa non propria costa così tanto che, forse, conviene addirittura alloggiare in hotel.

L’affitto qui è un vero lusso. Se avevi pensato di trasferirti e di cercare lavoro all’estero, evita di inviare il CV in questi posti, o pensaci bene prima di fare le valigie e prenotare un volo verso una di queste mete europee.

Affitto, i prezzi folli del canone richiesto per un appartamento

Chi sta cercando casa in affitto deve fare molta attenzione al posto in cui vuol vivere perché a quanto pare le cifre richieste per il canone di affitto degli immobili sono alle stelle. Se è vero che i costi per abitare a Milano in una casa non propria hanno suscitato un mare di polemiche, e di proteste da parte degli studenti fuori sede, è altrettanto vero che la situazione nel resto d’Europa non è migliore.

Ma dov’è che l’affitto di un appartamento costa di più? Scopriamo la classifica delle capitali europee con i costi per fitti di immobili più cari in assoluto. Si tratta di un’amara top three, che vede sul podio le città più gettonate, e più esose di tutta Europa, con prezzi alle stelle.

La classifica delle capitali europee con i costi per fitti di immobili più cari in assoluto

Al primo posto della lista delle capitali europee con gli affitti più cari in assoluto si piazza la splendida Lisbona. L’affitto di un appartamento nella capitale del Portogallo ha un costo medio di circa 2.500 euro al mese. Al secondo c’è Amsterdam, in cui il canone del fitto costa in media circa 2.300 euro al mese. Al terzo posto troviamo la città più romantica del vecchio continente se non del globo, stiamo chiaramente parlando di Parigi. La capitale della Francia ha un costo medio di affitto per un appartamento di circa 1.800 euro al mese.

A chi sta pensando che la soluzione per il caro affitti sia comprare casa, vogliamo svelare subito un’amara verità: a Parigi il costo medio di un immobile è di 625.000 euro. A Londra 585.000 euro, nella capitale del Lussemburgo 561.000 euro.