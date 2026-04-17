Alcaraz si ferma, Sinner vede la fuga: Madrid può cambiare la corsa al numero uno

Jannik Sinner si prepara a entrare nella fase più delicata della stagione sulla terra con una notizia che può avere un impatto enorme sulla classifica ATP: Carlos Alcaraz ha rinunciato al Masters 1000 di Madrid per un problema al polso, e così l’azzurro si ritrova davanti a una finestra preziosa per aumentare il margine sul suo rivale diretto già prima degli Internazionali d’Italia.

Madrid diventa uno snodo decisivo per il primato ATP

Il punto è che il torneo spagnolo, almeno per Sinner, non vale soltanto un titolo pesante. Vale soprattutto la possibilità di dare uno strappo vero alla corsa per il numero uno del mondo. Dopo il successo di Montecarlo, che gli ha restituito la vetta del ranking, l’italiano guida già la classifica e ora può sfruttare un passaggio favorevole del calendario: Alcaraz resta fermo, mentre lui non ha punti da difendere a Madrid. In pratica, ogni vittoria può trasformarsi in vantaggio puro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Se poi Sinner dovesse arrivare fino in fondo alla Caja Mágica, il peso del risultato sarebbe doppio. Da una parte metterebbe in bacheca il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa che darebbe ancora più forza a una stagione già impressionante. Dall’altra si presenterebbe a Roma con un margine molto più ampio su Alcaraz, in un momento in cui lo spagnolo si troverà sotto pressione perché chiamato a difendere tantissimo. È qui che il discorso classifica diventa un tema concreto anche in prospettiva Roland Garros.

Il ritiro dello spagnolo apre uno scenario favorevole all’azzurro

L’assenza di Alcaraz a Madrid arriva in un punto delicatissimo della primavera europea. Lo spagnolo si è fermato dopo i problemi fisici accusati a Barcellona e non tornerà prima del Foro Italico. Questo significa che Sinner è certo di arrivare a Roma ancora da numero uno del mondo, ma soprattutto con la possibilità di consolidare la posizione prima di affrontare due appuntamenti che pesano moltissimo sulla stagione.

C’è anche un altro aspetto che merita attenzione. Nell’ultima parte della primavera, Alcaraz porta sulle spalle un carico di punti molto pesante, perché nel 2025 ha vinto sia Roma sia Roland Garros. Sinner, invece, in quei due tornei aveva raccolto meno, pur arrivando in fondo. Questo vuol dire che l’azzurro ha più margine per crescere, mentre il suo rivale non può permettersi passi falsi senza pagare subito in classifica. Nel frattempo Madrid offre a Sinner l’occasione di spostare ancora più in alto l’asticella e di costruirsi una protezione importante in vista dell’estate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma e Roland Garros ora pesano ancora di più

Gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros restano i veri grandi obiettivi della fase su terra, ma arrivarci con un vantaggio largo cambia parecchio. Cambia la pressione, cambia il margine d’errore, cambia anche la lettura di ogni singolo match. Se Sinner dovesse sfruttare Madrid, potrebbe affrontare Roma con un cuscinetto prezioso e presentarsi poi a Parigi con la sensazione di avere in mano il ritmo della stagione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per un giocatore che negli ultimi mesi ha già mostrato continuità, tenuta mentale e una qualità ormai stabile anche sulla terra, questo scenario può diventare decisivo. Non si parla soltanto di numeri. Si parla del controllo della stagione, della possibilità di gestire meglio i passaggi più pesanti, e di arrivare persino a Wimbledon e alla parte americana dell’anno con una posizione più solida. In altre parole, il ritiro di Alcaraz non assegna nulla in anticipo, ma offre a Sinner una occasione rara: trasformare un vantaggio sottile in un solco vero. E in un duello così serrato, quando si apre uno spazio del genere, bisogna avere la forza di prenderlo subito.

Foto di Claudio Pasquazi