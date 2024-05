Allerta alimentare, non comprare questa confezione | ‘Gravi malattie intestinali’: c’è un batterio pericolosissimo

C’è uno degli alimenti più acquistati dagli italiani al centro della nuova allerta alimentare: ecco qual è.

Purtroppo da qualche ora nella lista dei prodotti alimentari ad alto rischio, segnalati da parte del Ministero della Salute italiano, è apparso un nuovo prodotto alimentare considerato molto pericoloso per l’uomo.

A quanto pare contiene un batterio ritenuto molto dannoso. Non dovresti mangiarlo, se non vuoi incorrere in seri problemi di salute. Controlla subito se lo hai già acquistato e buttalo via subito.

L’allerta alimentare lanciata dal Ministero della Salute riguarda un prodotto fresco, che si consuma crudo e che è stato ritirato dal mercato solo dopo essere stato messo in vendita nel reparto frigo dei supermercati e dei punti vendita della grande distribuzione: verifica se l’hai messo nel carello della spesa nei giorni scorsi.

Allerta alimentare, il prodotto ritirato dal mercato perché pericolosissimo per l’uomo

Nelle scorse ore, come era già accaduto più di una volta in passato, il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme per via del rilevamento di un particolare prodotto alimentare che è stato regolarmente immesso, nel circuito della grande distribuzione, ma che presenta rischi per la salute.

Il prodotto in questione è stato richiamato dai supermercati e da tutti i punti vendita, e la ragione del ritiro immediato dal commercio è che in questo tipo di alimento potrebbe essersi sviluppato un batterio pericoloso, che da origine un virus che causa cistiti e infezioni del tratto urinario, e nei casi più gravi anche polmoniti, meningiti e setticemia. Se si viene attaccati dal batterio in questione i primi sintomi che su sviluppano sono diarrea, vomito e crampi addominali. Controlla subito se lo hai comprato senza sapere che era pericoloso, ed eventualmente gettalo via subito.

L’alimento fresco segnalato e richiamato dal Ministero della Salute

A essere richiamata è stata la confezione da “2 tartare gustose” di Fiorani prodotta da Fiorani & C. Srl con stabilimento in via Coppolati 52 a Piacenza. In particolar modo, come si legge nel documento del richiamo, pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente, le confezioni interessate sono quelle di 210 grammi con scadenza al 28 maggio 2024 e con lotto di produzione 20124TG e marchio di identificazione dello stabilimento IT592SCE.

Si tratta di un alimento che si consuma crudo, come viene venduto nella confezione e dunque, se contaminato, non c’è possibilità di uccidere il batterio. Il Ministero della Salute ha raccomandato a chiunque abbia acquistato queste tartare di non consumarle, la ragione per cui è sconsigliato mangiarle è una “possibile contaminazione da Escherichia coli”, che causa gravi malattie intestinali.