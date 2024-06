Roma. Piano caldo, piscine all’aperto gratuite per over 70: elenco impianti a disposizione

Nel quadro delle iniziative estive volte a supportare i cittadini più vulnerabili al caldo, Roma Capitale ha attivato per il terzo anno consecutivo il progetto “Piscine all’aperto”. Quest’anno, il programma include l’accesso gratuito a 21 impianti sportivi comunali per gli anziani over 70, come parte del più ampio “Piano Caldo” del Campidoglio.

Il “Piano Caldo” si pone come una risposta alle crescenti ondate di calore estive, proponendo soluzioni per migliorare la qualità della vita urbana durante i mesi più caldi. L’iniziativa delle piscine gratuite è solo una delle molteplici azioni promosse dall’Assessorato Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda e dall’Assessorato Politiche Sociali e alla Salute, evidenziando un impegno integrato per la tutela delle fasce d’età più a rischio.

Chi può prenotare l’ingresso gratuito alle piscine

Cittadini sopra i 70 anni possono prenotare il loro ingresso gratuito contattando il centralino unico di Roma Capitale, in collaborazione con Farmacap, con un numero dedicato attivo specifici giorni e orari. L’offerta include non solo l’ingresso gratuito ma anche l’accesso a servizi aggiuntivi come ombrellone e lettino.

Alessandro Onorato e Barbara Funari, rispettivamente assessori allo Sport e alle Politiche Sociali, hanno sottolineato il doppio obiettivo del progetto: offrire sollievo dal caldo e stimolare l’invecchiamento attivo e l’autonomia. Funari ha anche evidenziato la collaborazione con l’azienda comunale Farmacap per i servizi di salute aggiuntivi, come misurazioni gratuite della pressione presso le farmacie comunali e la distribuzione di integratori specifici per contrastare il fenomeno della disidratazione negli anziani oltre ai preziosi suggerimenti per affrontare il caldo intenso.

Sono previste infine 12 giornate della salute presso il camper Farmacap con la misurazione della pressione, colesterolo, glicemia e valutazione della funzionalità cardiaca.

Elenco piscine a disposizione

Le strutture partecipanti all’iniziativa sono diverse e coprono tutte le zone geografiche corrispondenti ai quattro punti cardinali della Capitale, garantendo l’accessibilità a tutti i cittadini idonei. Di seguito l’elenco delle strutture a disposizione:

Circolo Montecitorio (Flaminio), Circolo Tennis Belle Arti (Flaminio), Aquaniene (Parioli), Maximo Sport & Fitness (Talenti), Fulvio Bernardini (Pietralata), Piscina Comunale di viale Rousseau (Nomentana), Aquatibur (Tiburtina), Polo Natatorio di Pietralata, Villa De Sanctis (Casalina), Piscina Comunale Roma 70 (Tor Bella Monaca), To Live Sports Center (Montagnola), Mario Tobia (San Paolo), Fonte Roma Eur;

Ferratella Sporting Club (Eur), Sporting Club Ostiense, Le Cupole (Acilia), Polo Natatorio Ostia, Arvalia Nuoto (Corviale), Piscina comunale di via Bravetta, Stella Azzurra Arena Altero Felici (Ponte Milvio), Piscina della ‘Palestra della Salute’ ASP Asilo Savoia (Pineta Sacchetti).

E’ da rimarcare l’impatto sociale di tali iniziative per promuovere non solo la salute fisica ma anche il benessere psicologico degli anziani, spesso isolati durante l’estate. Le attività sociali previste negli impianti nuoto incoraggiano la socializzazione e aiutano a combattere la solitudine.

Il “Piano Caldo” di Roma Capitale rappresenta un modello di come le amministrazioni urbane possono agire concretamente per migliorare la vita dei loro cittadini più avanti negli anni proponendo soluzioni pratiche e immediate alle sfide poste dal cambiamento climatico e dall’invecchiamento della popolazione.

(Foto da “spazio50.org”, il portale degli over 50)