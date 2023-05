Artena, Domenico Pecorari: “Ripartono i molti cantieri aperti e i nuovi progetti”

E’ trascorso un mese da quando Felicetto Angelini e Domenico Pecorari sono potuti tornare in Comune; sono invece trascorsi quindici giorni da quando il primo cittadino ha nominato la Giunta e consegnato le deleghe assessorili.

Intervista a Domenico Pecorari

Abbiamo incontrato l’assessore Domenico Pecorari con il quale abbiamo fatto il punto su Lavori Pubblici, Rete di Impianti, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Servizi Cimiteriali, Trasporti e Mobilità, Caccia, Agricoltura e Valorizzazione prodotti eno-gastronomici, Gal e Italgas.

“Come ci siamo insediati e appena sono stato nominato assessore mi sono messo al lavoro per vedere a che punto fossero i lavori iniziati, quelli affidati, i progetti da completare ecc. Abbiamo fatto anche una serie di incontri e di tavoli per cercare di far ripartire i molti cantieri aperti e per far iniziare i nuovi progetti. Partendo dalle scuole possiamo dire con certezza che sono ripartiti i lavori di manutenzione, si sta per ultimare l’impianto fotovoltaico della scuola Maiotini e concluderemo con la sostituzione della caldaia e delle pompe di calore. Entro giugno finiscono i lavori.

Al Ponte del Colle, i lavori appaltati sono terminati, mentre i lavori per la messa in sicurezza del solaio saranno appaltati entro giugno; a luglio e agosto verranno eseguiti e per la riapertura delle scuole la il plesso scolastico sarà fruibile”. Inoltre “abbiamo incontrato la dirigente scolastica per i lavori di manutenzione nei plessi da eseguire durante il periodo estivo”.

Artena, Scuola e Sport

Passando dalle scuole allo sport “per la tribuna del campo sportivo abbiamo fatto una riunione con ditta, progettista, Coni dove abbiamo rimesso in piedi il progetto da presentare al Genio Civile. Appena quest’ultimo ci darà l’ok ripartiamo con i lavori. La ditta ha già le strutture pronte da posizionare”. Per il dissesto idrogeologico “in via della Cona anche abbiamo fatto una riunione con tutti gli addetti ai lavori e al più presto partiranno i lavori”. Per quanto riguarda “la buca di piazza della Vittoria il progetto è pronto, si sta preparando la relazione da poter consegnare in Regione Lazio per ottenere finanziamento.”

Per i servizi cimiteriali ci sono novità: “abbiamo incontrato la Romana Luminex, che gestisce i lampioncini all’interno del cimitero. A scadenza contrattuale riporteremo a gestione comunale, con addetto operaio specializzato elettricista; questo produrrà un risparmio per le nostre casse”. Le strade: “è in corso il rifacimento del manto stradale in alcune zone della contrada Macere”.

Domenico Pecorari che potrà contare su Daniele Giovini, responsabile tecnico ufficio Lavori Pubblici “una persona seria e competente”.

