Bollette alle stelle, per risparmiare basta leggere un numero | È scritto sul tuo contratto: le istruzioni sono chiare e precise

Così potrai risparmiare in bolletta: è tutto scritto sul contratto

Oggi come oggi, la vita di tutti i giorni ha un costo non indifferente. I beni di prima necessità sono incredibilmente aumentati di prezzo e questo riguarda la spesa alimentare, le bollette ed anche i carburanti dell’auto. Dall’altro lato, però, gli stipendi non sono aumentati di pari passo e questo ha generato un impoverimento importante nella popolazione.

In un contesto del genere, riuscire a risparmiare un po’ di soldi è importante per poter arrivare a fine mese tirando un sospiro di sollievo o per potersi concedere un extra, ogni tanto. Non è però facile poiché, con gli attuali rincari, anche spegnendo le luci e riducendo i consumi ci si trova a sborsare parecchi soldi.

Oggi vi sveliamo qualche consiglio su come risparmiare in bolletta: non è niente di segreto e di illegale poiché è tutto semplicemente scritto sul contratto, solo che non ci hai mai fatto caso.

Così risparmierai in bolletta, è facilissimo

Una delle spese più consistenti della vita di tutti i giorni è quella relativa ai consumi degli elettrodomestici. In casa, infatti, è praticamente impossibile rinunciare alla comodità della lavastoviglie, della lavatrice e dell’asciugatrice, che consentono di risparmiare tempo nelle faccende domestiche. Questi, però, hanno l’aspetto negativo di consumare parecchia corrente che, quindi, si riversa in bolletta e sulle tasche dei cittadini. Per risparmiare, però, c’è un trucco: gli elettrodomestici è meglio accenderli ed usarli nei giorni feriali e dopo le 19.

Questo orario, infatti, è compreso nella seconda fascia di costo, quella che comprende gli orari 7-8 e 19-23 dal lunedì al venerdì. Tra tutte quelle esistenti, questa è in assoluto la più conveniente per far partire gli elettrodomestici: vi suggeriamo quindi di farli lavorare a quest’ora o, addirittura, di notte.

Qualche dettaglio in più sul contratto

Per capire quando è meglio far partire gli elettrodomestici, è importante leggere bene il contratto che si è stipulato. Ce ne sono di tre tipi: il contratto monorario ha un prezzo dell’energia fisso, indipendentemente dall’ora e dal giorno. Il contratto biorario, invece, prevede due fasce: una 8/19 nei giorni feriali e un’altra per il resto della giornata. Infine, il multiorario ha tre fasce orarie.

Per risparmiare ulteriormente, infine, è importante azionare la lavatrice e la lavastoviglie solo a carico pieno, usando una quantità di detersivo coerente con le proprie esigenze e scegliendo programmi “eco”, di lunga durata ma a consumi ridotti.