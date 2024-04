Caro bollette, questo elettrodomestico ti succhia via un sacco di soldi: lo fa più da spento che da accesso

Se vuoi far fronte al caro bollette dovresti spegnere subito questo elettrodomestico, è quello che consuma più di tutti.

Il prezzo dell’energia elettrica è sempre più elevato, e molte famiglie italiane sono in difficoltà. Far fronte ai costi alti non è facile per nessuno, ma se conosci bene i consumi della tua casa, allora puoi provare a risparmiare.

Dalla macchinetta del caffè, al frigorifero, dal computer fisso al portatile, dalla lavatrice al caricabatterie del cellulare, dal condizionatore al televisore, dal phon alla lavastoviglie ogni piccolo elettrodomestico di casa succhia energia elettrica, ecco quali consumano di più e come evitare di spendere un patrimonio.

Svelato finalmente il responsabile del caro bollette che fa schizzare al massimo i costi mensili: ecco di quale elettrodomestico dovresti fare a meno.

Caro bollette, quale elettrodomestico consuma più di tutti gli altri

Il caro bollette pesa tanto sulle tasche degli italiani, e, a quanto pare, il costo dell’energia elettrica e del gas non accennano a calare. Tutto quello che possiamo fare per non spendere un patrimonio ogni volta che andiamo a pagare la bolletta quindi è, purtroppo, cercare di ridurre i consumi. Questo non vuol dire restare al buio, ma sapere quali elettrodomestici consumano di più, e, soprattutto, come fare per risparmiare un po’ sui consumi.

A consumare più di tutti, è di certo il condizionatore, e, per chi ce l’ha, anche il piano cottura a induzione. Al secondo posto troviamo il frigorifero, che è perennemente acceso. Il frigo purtroppo non può essere spento, perché marcirebbe tutto quello che c’è dentro, ma è buona norma svuotarlo completamente e staccare la presa quando si sta lontano da casa per qualche giorno. Con gli altri apparecchi ed elettrodomestici invece c’è un metodo semplice ed efficace, da mettere in pratica per evitare il salasso del caro bollette.

Come ridurre la spesa per l’energia elettrica di casa

Molti pensano che basta premere il pulsante off sul telecomando della tv, perché il televisore sia spento, ma non è così: viene messo solo in stand by, ma continua a consumare energia. Soltanto staccando dalla presa l’apparecchio infatti, questo smetterà di alimentarsi. Questo vale per ogni dispositivo della casa. Il segreto può essere quello di dotarsi di spine multi presa, così da accendere e spegnere più elettrodomestici e apparecchi elettrici in una volta sola.

Se notiamo una spia luminosa di colore rosso, vuol dire che l’elettrodomestico è attivo, non è in funzione ma è in stand by e dunque sta consumando energia elettrica. Questo vale per macchine del caffè, caricabatterie dei cellulari, macchine fotografiche, auricolari, portatili e qualsiasi altro device alimentato a energia elettrica, e, chiaramente, anche per tutti i grandi elettrodomestici.