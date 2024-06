Busta paga giugno 2024, una volta tanto c’è una bella sorpresa: ‘Almeno 110€ in più al mese’ | Gli stipendi tornano a crescere

Soldi in più a giugno 2024: ecco per chi (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Finalmente aumenta lo stipendio, è tutto vero: a quanto ammonterà

Che in Italia gli stipendi non siano alti, purtroppo, lo sanno tutti. Le cifre spesso non sono sufficienti per permettere a tutte le famiglie di sostenere l’attuale costo della vita di tutti i giorni. Le bollette, i carburanti e la spesa alimentare sono infatti aumentati di prezzo e questo non aiuta per niente, considerando anche le spese per gli extra, gli hobby e le attività sportive.

In tutto ciò, molti italiani chiedono un aumento dello stipendio mensile così che le finanze domestiche si rinvigoriscano e prendano una nuova linfa vitale. Tra la richiesta e l’effettiva concretizzazione, però, ne passa di acqua e molte domande di questo tipo restano senza risposta.

Oggi, però, per qualcuno questo sogno si sta concretizzando in realtà. Ecco per chi ci sarà l’aumento dello stipendio: l’hanno desiderato per moltissimi anni.

Lo stipendio aumenta, è tutto vero: ecco per chi

Per chi ha il contratto metalmeccanici industria, nella busta paga di giugno ci sarà una grande novità. Lo stipendio mensile, infatti, aumenterà di una cifra che va da un minimo di 111 euro a un massimo di 180,78 euro lordi. Questo è accaduto per via dell’applicazione dell’indice IPCA-NEI, fissato al 6,9% dall’ISTAT per quanto riguarda gli stipendi dei metalmeccanici. Questo, però, non è avvenuto per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici industria del 2024, che è ancora in discussione tra le parti sociali.

Il valore percentuale dell’indice IPCA-NEI è stato ufficializzato il 7 giugno e, rispetto agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti per giugno 2024, è superiore. Per il livello C3, l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto con l’erogazione di questa tranche sarà di 137.52 euro.

Arriva la quattordicesima

Oltre a questo aumento di più di cento euro, i dipendenti con il contratto metalmeccanici-industria e molti altri lavoratori nelle prossime buste paga riceveranno anche la quattordicesima, un importo aggiuntivo che fungerà da vero e proprio sollievo, considerando le prossime spese estive che attendono tutte le famiglie.

La quattordicesima altro non è che appunto la 14° mensilità aggiuntiva, erogata tra giugno e luglio, che va ad aggiungersi alle dodici mensilità dello stipendio ed alla tredicesima, erogata a dicembre.