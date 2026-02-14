Ceccano, bimba di 2 anni aggredita dal pitbull di famiglia: ricovero al Bambino Gesù

Una bambina di due anni è ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dopo l’aggressione del pitbull di famiglia avvenuta in un appartamento di Ceccano, in provincia di Frosinone. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola è stata morsa a un braccio e scaraventata prima a terra e poi contro una parete. L’episodio si è verificato in serata, intorno alle 22.30, con intervento immediato dei soccorsi e dei carabinieri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ceccano, aggressione in casa: la dinamica ricostruita finora

Il passaggio più drammatico riguarda il tentativo di salvataggio compiuto dal padre, 42 anni. In base alle informazioni diffuse nelle ore successive, l'uomo si è lanciato sul cane per sottrarre la figlia alla presa dell'animale e, non riuscendo a fermarlo con la sola forza fisica, ha usato un coltello da cucina colpendo il pitbull fino a ucciderlo. È una sequenza che gli investigatori stanno ricomponendo con precisione, verificando tempi, posizioni e ruolo delle persone presenti nell'abitazione.

Bambino Gesù e Spaziani: il doppio fronte sanitario dopo l’attacco

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile di Frosinone e il personale dell’emergenza. La bambina è stata trasferita in codice giallo al Bambino Gesù, dove le condizioni vengono monitorate in modo costante. Il padre, ferito nella colluttazione, è stato accompagnato all’ospedale Spaziani di Frosinone in codice verde per le medicazioni necessarie. La risposta sanitaria, in un caso pediatrico così delicato, ha seguito un iter rapido e coordinato.

Indagini dei carabinieri e verifiche con la Asl: cosa si sta accertando

L'attività investigativa punta a chiarire che cosa abbia innescato l'aggressione, se fossero comparsi segnali pregressi e quale fosse la gestione quotidiana del cane in ambito domestico. Nelle ricostruzioni pubblicate viene indicata anche la collaborazione del servizio veterinario della Asl, che ha recuperato il corpo del pitbull per gli approfondimenti tecnici. In questa fase l'obiettivo resta uno: costruire un quadro oggettivo, senza forzature, basato su testimonianze, rilievi e riscontri specialistici.

Pitbull, responsabilità dei proprietari e quadro normativo nazionale

Questa vicenda riporta al centro regole già vigenti. La Gazzetta Ufficiale riporta la proroga, con ordinanza del Ministero della Salute del 10 luglio 2025, delle disposizioni sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Sul portale ministeriale sono richiamati obblighi precisi: proprietario o detentore sempre responsabile sul piano civile e penale, guinzaglio non oltre 1,50 metri nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, museruola da avere con sé e da usare in caso di rischio, gestione dell’animale affidata a persone adeguate. Lo stesso quadro prevede il coinvolgimento dei servizi veterinari Asl nei casi di cani con comportamento impegnativo o con episodi di morsicatura segnalati.

Reazioni e conseguenze: dal soccorso immediato al tema prevenzione

Le reazioni dei soggetti coinvolti, nelle prime ore, sono state soprattutto operative: il padre intervenuto nel tentativo di salvare la figlia, i sanitari mobilitati in emergenza, i carabinieri al lavoro per definire la dinamica, il supporto veterinario Asl sugli accertamenti. Poi resta il livello più pesante, quello delle conseguenze: una bimba molto piccola in cura specialistica, una famiglia segnata da un evento improvviso, un territorio che torna a interrogarsi sulla sicurezza in casa quando convivono bambini e cani di grande forza fisica.

I prossimi passaggi dopo Ceccano

Nelle prossime ore conteranno due elementi: gli aggiornamenti clinici sulla bambina ricoverata al Bambino Gesù e la relazione investigativa completa dei carabinieri con i riscontri tecnici collegati. Da questo doppio percorso, sanitario e investigativo, dipende una lettura piena dei fatti. Solo un accertamento rigoroso può trasformare una cronaca così dura in indicazioni concrete su prevenzione, gestione responsabile degli animali e tutela effettiva dei minori in ambiente domestico.