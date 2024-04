Chi guadagna di più in Italia: e no non sono i dottori | La classifica dei lavori più pagati

Ecco quali sono i lavori più redditizi dal punto di vista economico: la classifica.

Non stiamo vivendo un periodo storico facile, dal punto di vista economico. La pandemia del 2020, infatti, ha dato inizio a delle difficoltà produttive che si sono protratte nel tempo e che, con lo scoppio della guerra in Ucraina prima e in Palestina poi, si sono incistate e sono peggiorate ulteriormente.

A farne le spese le aziende e, di conseguenza, tutti i loro dipendenti. Sono molti i lavoratori che, dal 2020 ad oggi, vivono periodi di cassa integrazione, rallentamento produttivo e calmieramento degli stipendi: si tratta in tutti e tre i casi di soluzioni temporanee con cui le aziende cercano di non far crollare tutto.

In un momento come questo, riuscire a trovare un lavoro davvero redditizio sarebbe una vera e propria manna dal cielo. Oggi vi sveliamo quali sono i lavori più pagati in Italia: iniziate a capire quale potrebbe fare per voi e poi, se proprio lo desiderate, formatevi per entrare di diritto tra i più stipendiati!

Quali sono i lavori più pagati in Italia

A stilare la classifica di cui vi parliamo oggi è stato il sito Wall Street Italia che, sulla base dei dati raccolti da Istat nel 2021, ha stabilito che i settori più pagati nel nostro paese sono quello amministrativo, quello bancario e quello medico. Cruciale per lo stipendio alto è la specializzazione che, più è settoriale, più garantisce entrate sostanziose: molte delle professioni più pagate, infatti, richiedono una laurea.

Partendo dalla decima posizione, l’ultimo dei dieci lavori più pagati in Italia è quello dell’avvocato che, in media, prende 35.800 euro all’anno. Nono in classifica il commercialista con circa 36mila euro all’anno, preceduto in ottava posizione dall’ingegnere, con una cifra di 38mila euro l’anno. Settimo il software engineer con 39 mila euro all’anno, preceduto dal consulente finanziario (55mila euro all’anno) e in quinta posizione dal web marketing manager, con 57mila euro all’anno.

Le prime quattro posizioni

Si colloca in quarta posizione il titolare di farmacia che, in Italia, prende all’incirca 60mila euro all’anno, quasi il doppio dell’avvocato al decimo posto. Medaglia di bronzo per il pilota di aerei di linea che, per il suo mestiere così difficile e di responsabilità, guadagna circa 74,400 euro all’anno.

In seconda posizione il medico con i suo 75mila euro all’anno, che però possono variare a seconda del settore di specializzazione e dell’esperienza accumulata. Si colloca infine in prima posizione il notaio che, all’incirca, prende 265mila euro all’anno.