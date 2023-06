Colubro di Artena, 24 giugno Festa di San Giovanni Battista: le iniziative dal 6 al 9 luglio

Al Colubro di Artena (RM) fervono i preparativi per la Festa di San Giovanni Battista è organizzata a cura dell’omonimo Comitato. I festeggiamenti saranno articolati in quattro giorni a partire da giovedì 6 luglio. Il coraggioso ed efficiente Comitato “San Giovanni Battista” ha allestito il programma in maniera equilibrata con fiera, musica, spettacoli, giochi popolari. Tutte le sere, nell’area dei festeggiamenti, saranno aperti fornitissimi stand gastronomici.

San Giovanni Battista, tradizione e spiritualità

San Giovanni Battista è considerato il precursore di Gesù Cristo e la sua festa viene spesso associata a tradizioni religiose, culturali e folkloristiche. La festa al Colubro di Artena è una tradizione consolidata e ci saranno molte attività e festeggiamenti previsti per l’occasione. Dopo la solenne processione del 24 giugno, che sarà accompagnata dalla banda Città di Artena, le sante messe, sarà la volta dell’intrattenimento e dello spettacolo dei fuochi d’artificio. Inoltre, ci sarà la tradizionale fiera in cui si possono acquistare prodotti locali, artigianato e cibo tradizionale.

Quest’anno il comitato organizzatore cala un poker di eventi

Giovedì 6 luglio. Alle ore 18 si apre con l’inaugurazione della 2^ fiera dei mezzi agricoli e industriali. In serata “La Notte del Ballo con David e Valentina Bianchi e con i Maracaibo ed esibizioni di danza.

Venerdì 7 luglio è previsto lo spettacolo dei Cugini di Campagna, gruppo musicale formato dai cugini Mario e Antonio Minotti.

Sabato 8 luglio, ad aprire la serata gli sbandieratori e musici del Cardinale Scipione Borghese; a seguire ci sarà la 100% Danza di Carlotta Bilato con uno spettacolo di danza da non perdere. A chiudere la serata l’intrattenimento con Jo Squillo, nome d’arte di Giovanna Coletti. Una cantante, conduttrice televisiva e attrice italiana.

Domenica 9 luglio, nel pomeriggio, si terranno i giochi popolari e in serata il concerto dei Nomadi. Il gruppo Nomadi è stato fondato a metà degli anni ’60 ed è noto per il suo stile musicale che spazia dal rock al pop e al folk. Continuano ad esibirsi dal vivo e a registrare nuova musica, mantenendo la loro presenza nel panorama musicale italiano. A chiudere la serata e i festeggiamenti il tradizionale spettacolo pirotecnico a cura di Colonnelli Fireworks, l’azienda alla 6° generazione con sede a Nepi (VT) specializzata in spettacoli diurni, notturni, acquatici e piro-musicali.

Il tutto si concluderà venerdì 14 luglio con l’estrazione della lotteria e l’assegnazione del primo premio: una Fiat Panda. La festa di San Giovanni al Colubro di Artena è un’occasione per la comunità locale di riunirsi, celebrare e mantenere vive le tradizioni culturali. È anche un’opportunità per i visitatori di conoscere e apprezzare la cultura e le tradizioni locali. Auspichiamo che la festa sia un grande successo e che tutti coloro che partecipano possano godersi l’atmosfera festosa e le attività previste. Buon divertimento!

