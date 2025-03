Cosa abbiamo visto nella prima gara di F1: vince Norris. Guizzo Mercedes, Ferrari deludente

​Il sipario si è alzato, ricomincia lo spettacolo. In un weekend dalle difficili condizioni meterologiche, la Formula 1 è tornata, e lo ha fatto in Australia, sullo storico circuito di Albert Park a Melbourne. La prima gara dell’anno ha offerto, come sempre, emozioni intense, anche se, come detto, il maltempo ha messo a dura prova piloti e team.​

F1, la gara

Si ricomincia da dove si era finito, perchè è Lando Norris della McLaren a conquistare la vittoria, precedendo il campione in carica Max Verstappen su Red Bull e George Russell su Mercedes, in una gara in cui sono arrivate 14 vetture su 20 al traguardo. ​

La McLaren ha mostrato un’ottima forma, con Norris che ha gestito magistralmente la pressione esercitata da Verstappen negli ultimi giri. Il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, partito dalla seconda posizione, ha concluso nono dopo un’uscita di pista nelle fasi finali della corsa. ​Da segnalare l’impressionante debutto del 18enne italiano Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, che ha chiuso al quarto posto. Partito sedicesimo, Antonelli ha mostrato grande coraggio, maturità e talento, diventando il più giovane esordiente a punti nella storia della Formula 1. ​Tra le sorprese anche Alexander Albon su Williams, che ha ottenuto un notevole quinto posto, segnando un risultato significativo per il team.

La Ferrari ha vissuto un weekend difficile. Charles Leclerc ha concluso ottavo, mentre Lewis Hamilton, al suo debutto con la scuderia di Maranello, ha terminato decimo. Hamilton ha espresso frustrazione per una strategia errata e problemi di comunicazione con il nuovo ingegnere di pista, Riccardo Adami. Un mancato pit stop per passare a pneumatici intermedi durante un acquazzone ha compromesso la sua gara. Leclerc ha lottato per risalire la classifica, ma una strategia non ottimale ha limitato il suo potenziale. Entrambi i piloti hanno riconosciuto la necessità di migliorare la comunicazione e le strategie per le prossime gare. ​

Mondiale F1, le prime considerazioni

Potrebbe preannunciarsi una stagione competitiva, qualora i risultati della prima gara venissero confermate anche nelle successive. La McLaren si è dimostrata la mattatrice del weekend, con Norris che ha gestito alla perfezione le difficili condizioni meteorologiche. La strategia del team e l’adattabilità della vettura al bagnato sono stati determinanti per il successo. ​La Mercedes può ritenersi soddisfatta del podio di Russell e dell’ottima prestazione del giovane Antonelli, che ha mostrato un potenziale promettente per il futuro della scuderia. ​La Red Bull, nonostante il secondo posto di Verstappen, dovrà affinare le strategie per contrastare la concorrenza. La Mercedes può ritenersi soddisfatta del podio di Russell e dell’ottima prestazione del giovane Antonelli, che ha mostrato un potenziale promettente per il futuro della scuderia. ​La Ferrari dovrà lavorare intensamente per risolvere le problematiche emerse a Melbourne, sia in termini di performance della vettura che di strategie in gara. Prossimo appuntamento è dal 21 al 23 marzo in Cina, a Shanghai.

