Il 23 e il 24 agosto a Carpineto Romano (Rm) torna il Carpineto Romano Busker Festival, una delle manifestazioni dedicate agli artisti di strada tra le più antiche della Penisola.

L’edizione XXXIII si preannuncia essere anche quest’anno ricca di arte e spettacoli strabilianti, che spaziano dalle arti circensi, al teatro, dalla musica agli spettacoli col fuoco, grazie soprattutto alla direzione artistica del collettivo Scuderie MArteLive, che ogni anno seleziona e valorizza talenti in tutta Italia ed Europa attraverso il Concorso MArteLive.

Vincitori del Contest MArteLive protagonisti della XXXIII edizione

Gli artisti vincitori del Contest MArteLive saranno tra i protagonisti del Carpineto Romano Busker Festival. Grazie al costante lavoro di scouting in ogni disciplina artistica di MArteLive, verrà messo a disposizione uno spazio off all’interno del Festival per i nuovi artisti, che, partecipando, avranno la possibilità di accedere gratuitamente al Contest 2023.

Scuderie MArteLive è, del resto, la più grande, se non forse l’unica, agenzia multi-artistica italiana, in grado di offrire un’ampia scelta tra centinaia di artisti e progetti creativi di qualità con una distribuzione nazionale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Chalibares, duo artistico, diplomati alla scuola del circo di Torino

Gli eventi del festival saranno distribuiti quest’anno in quattro location: piazza Regina Margherita, piazza Cardinal Giuseppe Pecci – Jo Sedio, San Michele Arcangelo e il Rione Jo Curso, dove, a partire dalle 21:30, le piazze e le strade dell’antico borgo di Carpineto Romano saranno invase da acrobati e attori di strada, musicisti, clown e artisti di circo contemporaneo, in continui blitz artistici che lasceranno senza fiato.

In piazza Regina Margherita il 23 agosto aprirà le danze della preview del busker del 24 agosto la Compagnia DuoFlosh, formata da Francesco Fiore e Nicola Carbone, vincitori della Biennale MArteLive 2022 categoria Circo Contemporaneo, che presenteranno Cabaret Zuzzerellone, show leggero e scoppiettante di giocoleria, acrobatica e palo cinese contornati da gag divertenti adatte a ogni tipo di pubblico. Teatro di figura, clown e fuoco sono invece i protagonisti di Circo Cerini, della Compagnia Creme & Brulè (Alessio Dantignana e Valeria Pediglieri), che si terrà, sempre in piazza Regina Margherita, alle 22.30.

A concludere l’Anteprima del Carpineto Busker Festival, infine, la musica world-folk-rock di Nuove Tribù Zulù, formazione composta dai fratelli Andrea e Paolo Camerini, che presenteranno il loro Kavi: Il Poeta è Vivo, un nuovo progetto discografico ed editoriale (facente parte del progetto in duo Il Sogno) che fonda la sua narrazione in un 2047 ai confini di un futuro distopico tra umanesimo e transumanesimo.

Per la serata di Busker di questa edizione del Carpineto Busker Festival, il 24 agosto, invece, presso tutte e quattro le location sono previste incursioni artistiche, con spettacoli itineranti e performance multi-disciplinari, spaziando tra musica e spettacoli di danza su parete, tra performance di giocoleria artistica, show col fuoco e magia itinerante.



Si inizierà in via Giacomo Matteotti con la magia itinerante di Umberto Carpani, cui seguiranno I Giullari di Periferia, duo di giocolieri-artisti che in sella a un tandem e una bici a due piani, animano a sorpresa piazze e giardini con incursioni circensi.

In piazza Regina Margherita, invece, dalle 22 sarà la volta della danza e acrobatica della compagnia Chalibares, vincitori della sezione Circo della Biennale MArteLive 2022, cui seguiranno le spettacolari acrobazie di Giulio Linguiti sulla ruota Cyr e lo scoppiettante show della Compagnia DuoFlosh, vincitori della Biennale MArteLive 2022 categoria Circo Contemporaneo. Carpineto Bunker Festival

A San Michele Arcangelo, alle 21.30, Eduardo Ricciardelli porterà in scena il suo spettacolo teatrale Gridalo alla luna Pulcinella, cui seguirà la magia itinerante e la divertente giocoleria comica di Elia Bartoli e del suo Giocol-Elia; le performance termineranno qui con un secret show musicale.



In piazza Cardinal Giuseppe Pecci – Jo Sedio (Palazzo Pecci), il Carpineto Romano Busker Festival propone alle 18.30 la presentazione del libro Kavi: Il Poeta è Vivo di Andrea Camerini con illustrazioni di Paolo Camerini, edito da Edizioni Kulturjam, cui seguirà, alle 21.30 lo spettacolo musicale Kavi: Il Poeta è Vivo, parte del progetto in duo Il Sogno.

Alle 22.30, invece, sarà la volta di Warner Carlacci e del suo spettacolo di giocoleria e clowneria ispirato alle eleganti atmosfere dell’Art Noveau, Warner Circus; la serata terminerà con lo spettacolo teatrale Gridalo alla luna Pulcinella di Eduardo Ricciardelli.



A Jo Curso, infine, è previsto a mezzanotte il gran finale del Busker, con la magia della danza su parete a opera della Compagnia Materiaviva Performance, che presenterà il suggestivo Storia notturna, contribuendo a rendere unica anche questa edizione del Carpineto Busker Festival.

Fra stupefacenti acrobazie, vertiginose altezze e mirabolanti visioni, dunque, una serata ricca di performance e spettacoli per tutti i gusti, che confermano il Carpineto Romano Busker Festival come fondamentale crocevia artistico e punto di riferimento per il territorio che la ospita. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il Busker

Cos’è un Busker? Come sottinteso nel termine stesso, il Busker (dall’inglese, “artista di strada”) canta, suona o si esibisce con numeri di arte circense, in luoghi pubblici quali piazze, strade e zone pedonali, gratuitamente o richiedendo un’offerta. Le esibizioni sono molto varie e l’unica costante è quella di offrire al pubblico uno spettacolo d’intrattenimento che sappia divertire in modo autentico, attrattiva immancabile di ogni festività popolare.



Con Carpineto Romano Busker Festival gli organizzatori si propongono di riscoprire e reinterpretare questa figura storica in chiave moderna, trasportandola in uno spazio bello e suggestivo quale Carpineto Romano.

Con il contributo del Comune di Carpineto Romano città d’arte

Media partner: MArteMagazine https://martemagazine.it

Direzione artistica e organizzazione: ScuderieMArteLive https://scuderiemartelive.it

© Riproduzione riservata