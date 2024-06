Semaforo verde, approvato il bonus di luglio 2024 | Super regalo del Governo: ecco chi può riscuoterlo

soldi in arrivo a luglio 2024-Depositphotos-ilquotidianodellazio.it

I cittadini italiani non avrebbero potuto ricevere notizia migliore prima dell’inizio dell’estate: è in arrivo il bonus di luglio 2024.

Il Governo nel corso degli ultimi mesi ha stanziato fondi e ha adottato misure atte a migliorare le condizioni finanziare di tante categorie di famiglie, mamme, pensionati e disoccupati, tagliando le imposte e dispensando liquidità e agevolazioni a una fetta della popolazione. Ora, finalmente, sta per essere erogata l’indennità più attesa.

Grazie alle indicazioni della Legge di Bilancio, sono previste retribuzioni aggiuntive, con bonus che andranno dai 366 euro a 655 euro. Gli stipendi addizionali saranno corrisposti nella busta paga del prossimo mese, e questo vuole dire che ben presto tanti faranno i salti di gioia.

Purtroppo il bonus di luglio 2024 non sarà per tutti, e solo alcune categorie di lavoratori e di pensionati potranno contare su questa retribuzione aggiuntiva. Scopriamo chi ha diritto a ricevere il denaro extra e chi no.

Bonus di luglio 2024, in cosa consiste e chi può farne richiesta

Stando a quanto stabilito attraverso l’ultima Legge di Bilancio approvata, e in base alla circolare dell’INPS numero 1, del 2 gennaio 2024, ben presto saranno erogate delle retribuzioni aggiuntive, destinate a lavoratori e cittadini in pensione. In altre parole, finalmente, sta per arrivare un nuovo bonus che farà fare i salti di gioia a tantissimi italiani. Si tratta del bonus di luglio 2024.

Il bonus si concretizzerà nello stipendio aggiuntivo, noto come quattordicesima, che cade proprio in estate, e che anche quest’anno verrà erogato assieme ai compensi del mese di luglio. Dunque, questo vuol dire che la busta paga del mese di luglio 2024 presenterà una mensilità extra. Purtroppo però non tutti però possono sfruttare questa opportunità. Scopriamo insieme quali sono i beneficiari, che possono diventare titolari del nuovo bonus di luglio 2024.

Chi sono i beneficiari e a quanto ammonta la retribuzione aggiuntiva

Per quanto riguarda i pensionati, gli ex lavoratori che hanno diritto alla quattordicesima, sono tutti i pensionati INPS, INPDAP, Enpals e quelli delle gestioni Ago sostitutive. La somma corrisposta varierà in base al loro reddito.

Per quanto riguarda invece i lavoratori dipendenti, la mensilità aggiuntiva sarà corrisposta ai lavoratori del settore del commercio, del terziario, del turismo, della logistica, degli autotrasportatori, a coloro che sono impiegati nel settore alimentare, a chi si occupa di vigilanza privata e di servizi fiduciari, e a quasi tutti i dipendenti pubblici. Il calcolo della quattordicesima dipende dalla retribuzione annua, e la retribuzione aggiuntiva partirà da 366 euro, per arrivare, per alcune categorie di lavoratori, anche a 655 euro.