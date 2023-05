Cristiana Carrozza: “Ecco i candidati della lista Attiva Valmontone. Stiamo dimostrando di andare oltre le previsioni”

Domenica scorsa, 30 Aprile, in Piazza della Repubblica a Valmontone, si è svolta la presentazione dei candidati alla carica di Consiglieri Comunali della lista civica Attiva Valmontone. Nonostante le previsioni metereologiche, Cristiana Carrozza, candidata Sindaco della lista, non ha voluto rimandare l’appuntamento e ha ugualmente presentato la sua lista alla città: “Molti avevano previsto per oggi temporali, altri scienziati, invece, avevano previsto che questa lista non si sarebbe mai presentata. Noi stiamo dando dimostrazione che siamo perfettamente capaci di andare oltre ogni previsione!”.

“Nessun dorma”, l’inno della Lista Attiva Valmontone

Così ha esordito la Carrozza, che è salita sul palco della Piazza accompagnata dalle note di “Nessun Dorma” celebre romanza dell’opera lirica di Puccini, che ha caratterizzato tutta la campagna elettorale della lista Attiva Valmontone.

“Ognuno dei presenti oggi qui, sta compiendo un atto rivoluzionario di coraggio, entusiasmo e rinnovamento che porterà a scrivere una nuova pagina della storia politica di Valmontone”. Sorridente e fiduciosa ha quindi iniziato a chiamare i suoi candidati, presentandoli al pubblico in Piazza della Repubblica, ad uno ad uno. La Carrozza ha presentato alla città una lista in perfetta parità di genere: otto uomini e otto donne che vanno dai venti ai sessanta anni. Una composizione variegata e ben articolata

La candidata sindaco ha parlato dei candidati ribadendo con fierezza le competenze della sua squadra: la maggior parte sono laureati, plurilaureati, ingeneri ma anche imprenditori, medici, giovani mamme impegnate nel volontariato e nella croce rossa. Molte di loro parlano più di una lingua, perché hanno viaggiato e studiato molto.

C’è finalmente spazio per i giovani

“Non si deve aver paura di mandare al governo di Valmontone anche dei giovani, anzi, dal mio punto di vista è fondamentale, i nostri ragazzi sono preparati, ci danno un sacco di spunti utili e aggiungono freschezza al progetto”.

La presentazione dei candidati consiglieri è quindi proseguita con la partecipazione della Piazza alle parole di Cristiana Carrozza, che però non ha fatto mancare anche qualche severo appunto ai suoi avversari: “Che l’educazione e il rispetto istituzionale che stiamo mostrando, a mio avviso doverosi, non siano scambiati con il tentativo di voler fare inciuci. La lista Attiva Valmontone nasce autentica e indipendente rispetto alle due liste avversarie, nessuno ci appoggia tantomeno stiamo appoggiando qualcuno. Questo progetto non lo svendiamo, né ora, né mai”.

Applausi alla squadra, non solo dal pubblico della Piazza ma anche da chi seguiva sui balconi circostanti e dalle auto ferme ad ascoltare. Al termine della presentazione, Cristiana Carrozza ci ha lasciato un commento sulla presentazione:

Cristiana Carrozza e il messaggio alla città

“Siamo stati accolti in maniera straordinaria e nonostante la pioggia noi ci siamo stati e la città ha risposto benissimo. Rimandare, o peggio, annullare l’evento per due gocce d’acqua, non sarebbe stato da noi. Abbiamo voluto dare un primo grande messaggio a Valmontone, quello che quando diamo una parola alla Città noi la manteniamo a qualsiasi costo, e soprattutto che davanti alle difficoltà troviamo e troveremo sempre il modo di farcela!

Nulla per noi è stato facile, qualcuno ha cercato in ogni modo si sabotare questa lista. L‘ultimo tentativo di sabotaggio è avvenuto oggi, sotto gli occhi di tutti i presenti in Piazza. Proprio durante la presentazione della lista, hanno fatto partire la fontana di Piazza della Repubblica con il grande rischio di danneggiare o bagnare i presenti. Non fa niente! Gli altri litigano, fanno dispetti, avrebbero rimandato o annullato l’evento, noi ci siamo stati perché abbiamo imparato a danzare sotto la pioggia!”.

E così è stato, perché quella che, secondo le previsioni, doveva essere una giornataccia si è invece trasformata in una vera e propria festa di Piazza! Infatti, al termine della presentazione le persone si sono riversate al centro della Piazza a “ballare sotto la pioggia”. A sorpresa è arrivato anche Silvano Michetti, membro storico de “I Cugini di Campagna”, a portare i suoi auguri a Cristiana Carrozza e alla lista Attiva, aggiungendo la sua personale stima per la Carrozza, con la quale condivide la professione di Avvocato.

