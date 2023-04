Crollo Lazio, festa nerazzurra a Milano: l’Inter vince 3-1

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a sfruttare il pareggio di ieri tra Milan e Roma, perdendo in casa dei nerazzurri per 3-1. Dopo un buon primo tempo che ha visto i biancocelesti trovare il vantaggio, nella ripresa la squadra di Maurizio Sarri ha mostrato un calo importante, concedendo sin da subito svariate occasioni alla squadra di Inzaghi. Sconfitta pesante per la classifica che vede l’Inter portarsi a meno quattro punti e con la Juventus che, in caso di vittoria a Bologna, si porterebbe al secondo posto in classifica a più uno sul club capitolino.

La partita

Dopo una fase di studio l’Inter trova la rete del vantaggio con Mkhitaryan ma, dopo un consulto con il VAR, l’arbitro Guida annulla per posizione di fuorigioco. Al 30° minuto, al primo vero affondo, la Lazio trova la rete del vantaggio con Felipe Anderson, servito perfettamente da Luis Alberto. In chiusura di primo tempo grande occasione per i biancocelesti, con Immobile che trova una grande parata di Onana e con Bastoni che respinge la conclusione a botta sicura di Felipe Anderson. Termina con la squadra di Maurizio Sarri in vantaggio la prima frazione di gioco.

Nella ripresa la prima vera occasione è della Lazio, ma la conclusione di Luis Alberto trova una buona risposta da parte dell’estremo difensore nerazzurro. Al minuto 66 ci prova l’Inter con Dimarco, che trova un Provedel strepitoso. Al 78° l’Inter trova il pareggio grazie alla rete di Lautaro Martinez, servito bene da Lukaku. Pochi minuti più tardi arriva il sorpasso nerazzurro, con Gosens che si fa trovare pronto e a tu per tu con Provedel non sbaglia. Al termine della gara arriva anche il tris nerazzurro con Lautaro che, davanti al portiere, non può fallire. Termina con il punteggio di 3-1 la sfida di San Siro.

Le pagelle

Provedel 6

Sulle tre reti non può nulla, ma quando è chiamato in causa si fa sempre trovare pronto.

Hysaj 6

Nel complesso fa una buona gara, limitando gli attacchi provenienti dalle corsie esterne.

Casale 5,5

Buona prova nel primo tempo, mentre è calato moltissimo nella ripresa.

Romagnoli 5,5

Stesso discorso di Casale, male nella ripresa. Nel finale rimedia un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la sfida contro il Sassuolo di mercoledì.

Marusic 6

Buona prova. Si fa sempre trovare pronto, soprattutto in fase difensiva.

Cataldi 6

Fin quando è rimasto in campo ha fatto bene. Nella ripresa lascia il campo per infortunio.

Milinkovic Savic 5

Partita a dir poco sottotono per il serbo. Sbaglia moltissimo nella zona centrale del campo.

Luis Alberto 5,5

Leggermente meglio rispetto a Milinkovic, ma la prova resta comunque insufficiente. Ci si aspetta molto di più.

Felipe Anderson 6,5

Il migliore dei biancocelesti. Oltre al goal, si sacrifica sempre per aiutare il reparto arretrato.

Immobile 5,5

Non è ancora al top della forma, e a confermarlo è la partita di oggi. Servirà il miglior Immobile per questa parte finale di stagione.

Zaccagni 5,5

Oggi non è stato il solito Zaccagni. Ha faticato molto, non riuscendo ad essere molto incisivo.

Vecino (50′) 5

Entra tutto sommato bene, poi al 90° la follia che porta Lautaro a realizzare il 3-1 definitivo.

Pedro (68′) 5,5

Entra ma non da quel qualcosa in più al reparto avanzato. Ci si aspettano prestazioni ben diverse da un campione come lui.

Pellegrini (86′) S.V.

Lazzari (86′) S.V

Foto: profilo Facebook S.s. Lazio

