Cultura e tradizione racchiuse in un borgo: affaccia sul mare ed è il più bello del Lazio | Chi lo visita si innamora

Se sei alla ricerca di una meta che unisca mare, natura, storia e bellezza, non puoi perderti questo splendido borgo del Lazio.

La perla della regione Lazio di cui stiamo parlando è classificata tra Borghi più Belli d’Italia, l’associazione che raccoglie e tutela i luoghi di “spiccato interesse storico e artistico” di tutto il Bel Paese, anche per questo motivo se sei amante dei posti speciali, non puoi non conoscere questo fantastico borgo

Acque incontaminate, monumenti risalenti al XII-XIII secolo a.C., buon cibo, cultura e uno scorcio da cartolina: ecco che cosa puoi trovare in questa cittadina del litorale laziale.

Si tratta di un’autentica perla del mar Tirreno con un antico centro storico che ancora oggi rappresenta un luogo di grande richiamo per migliaia di visitatori e turisti, che ogni anno fanno tappa in questa splendida cittadina italiana.

Lazio, il borgo che affascina migliaia di visitatori ogni anno

Quella di cui vogliamo parlarvi oggi, è una bellissima località di mare della costa laziale a sud di Roma, è conosciuta anche come “città delle cento chiese”, ed p raggiungibile dalla capitale in appena due ore d’auto. Il borgo in questione infatti si trova quasi a metà strada tra Napoli e la capitale, ed è autentica perla del mar Tirreno.

Sono tantissimi i visitatori che si recano in questo luogo ameno per tuffarsi tra le sue acque cristalline, assaporare l’ottima cucina locale e i prodotto tipici, e far visita a un posto che sa diventare la meta perfetta per una fuga di relax e bellezza sul litorale del Lazio. Scopriamo di quale borgo si tratta.

Gaeta, che cosa vedere in una visita alla perla del litorale laziale

Il Castello angioino-aragonese e il Campanile normanno-moresco della Cattedrale dei Santissimi Erasmo e Marciano e Santa Maria Assunta, l’affascinante centro storico, il meraviglioso lungomare, la chiesa di San Giovanni a mare, fanno del borgo di cui vogliamo parlarvi oggi non solo una bellissima località balneare, ma anche un luogo di storia e cultura ricco di eventi, famosi come Gaeta Medioevale. La cittadina in questione infatti è proprio Gaeta.

Gaeta è un bellissimo borgo della costa del Lazio risalente al XII-XIII secolo a.C. che è stata e popolata dagli antichi Aurunci e che ancora oggi stupisce tutti i visitatori con la sua naturale bellezza. In una visita a Gaeta non si può non fare un salto in spiaggia. Le più belle sono la spiaggia dei 40 Remi, raggiungibile solo in barca e la spiaggia dell’Ariana.