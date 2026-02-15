Data journalism, dai pionieri a oggi: i nomi e le testate che hanno cambiato il modo di fare notizia

Il data journalism non nasce con i social né con i dashboard moderni: nasce da una domanda antica del mestiere, cioè come dimostrare un fatto pubblico con evidenze verificabili. Oggi questa pratica è diventata una competenza centrale per chi fa informazione, ma il percorso ha radici profonde e volti precisi, con testate che hanno lasciato un’impronta netta nel giornalismo internazionale.

Dalle prime tabelle in pagina al computer in diretta tv

Uno dei riferimenti più citati nella genealogia del data journalism riguarda il Manchester Guardian (oggi The Guardian): il quotidiano ha ricostruito un esempio del 5 maggio 1821, basato su dati su scuole, presenze e spesa media annua, come caso storico di informazione guidata dai numeri.

Un altro passaggio chiave arriva nel 1952, quando la CBS usa UNIVAC durante la notte elettorale statunitense: il computer prevede la vittoria di Dwight Eisenhower, segnando un momento simbolico nell'incontro fra analisi dati e copertura giornalistica in tempo reale.

Bill Dedman e The Atlanta Journal-Constitution, il punto di svolta investigativo

Se c'è una tappa che ha legittimato il metodo in modo definitivo, è il lavoro di Bill Dedman su The Atlanta Journal-Constitution: la serie The Color of Money documentò discriminazioni nel credito immobiliare e ottenne il Pulitzer nel 1989. Quel riconoscimento fece capire a molte redazioni che l'analisi dei database non era un esercizio tecnico, ma giornalismo investigativo nel senso pieno del termine.

Copenhagen 2001 e la spinta internazionale del CAR

L'affermazione globale passa anche dal versante formativo e professionale: nel 2001 la prima conferenza globale dell'ecosistema poi associato a GIJN si tiene a Copenaghen, con un forte focus su computer-assisted reporting e training pratico. Da lì in avanti, reti professionali, seminari e bootcamp hanno contribuito a diffondere standard più alti su raccolta, pulizia e lettura dei dati.

Ben Wattenberg, Paul Bradshaw e il lessico del data journalism

Nel dibattito sulle origini del termine, diverse ricostruzioni attribuiscono a Ben Wattenberg l’uso dell’espressione “data journalism” per descrivere un approccio che unisce narrazione e statistica.

Sul piano metodologico, Paul Bradshaw ha fissato una formula diventata canonica: i dati possono essere sia fonte sia strumento del racconto, e spesso entrambe le cose. È una definizione semplice, utile in redazione perché orienta il lavoro dal reperimento del dataset fino alla scrittura finale.

Open data e regole deontologiche: perché i numeri da soli non bastano

Il consolidamento del movimento open data negli USA viene spesso collegato al 2007, anno delle 8 Principles of Open Government Data; pochi anni dopo arrivano le iniziative federali che portano al lancio di Data.gov nel 2009. Questo passaggio istituzionale ha ampliato la disponibilità di basi dati riutilizzabili per il giornalismo.

Per le redazioni italiane, resta decisivo il quadro deontologico: il Testo unico dei doveri del giornalista richiede, nella pubblicazione dei sondaggi, anche il metodo di raccolta informazioni e di elaborazione dei dati, oltre ai criteri del campione e agli altri elementi di trasparenza. La regola è chiara: i numeri vanno contestualizzati e resi controllabili dal lettore.

Il metodo che evita errori e rafforza la credibilità

La battuta attribuita a Ronald H. Coase (“if you torture the data long enough, it will confess”) resta un avvertimento attualissimo: forzare i numeri per confermare una tesi produce cattiva informazione. In redazione servono procedura, verifica incrociata, fonti primarie e linguaggio comprensibile. Solo così il data journalism mantiene la sua promessa: meno opinioni urlate, più fatti leggibili, utili, verificabili.