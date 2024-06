Estate 2024, il nuovo obbligo colpisce gli automobilisti: ‘Devono averlo tutte le vetture’ | Guai seri per chi non si adegua

Non farti sfuggire questo obbligo, deve averlo ogni automobilista

Quando ci si mette alla guida di un’auto, sono molte le regole da rispettare. Le prime si riferiscono al mezzo in sé: ogni macchina deve avere fatto di recente una revisione, deve possedere una RC auto valida e si deve aver pagato su di essa il bollo. Inoltre, è necessario che possieda al suo interno tutti i documenti necessari, che tutto sia in regola e che la targa si legga bene.

Se poi ci si mette in circolazione sulla strada, allora intervengono anche le regole del Codice come i limiti di velocità, le norme per il sorpasso e quelle per il parcheggio: in questi casi, eventuali infrazioni causano multe, sanzioni o conseguenze anche più pesanti come, ad esempio, la sospensione o il ritiro della patente.

Oggi, però, vi parliamo di un nuovo obbligo che coinvolgerà tutti gli automobilisti a partire da quest’estate. Dovrà averlo ogni vettura: ecco di cosa si tratta.

Dovrà averlo ogni automobile

A partire dall’estate 2024, ogni vettura di nuova immatricolazione dovrà possedere di serie i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance System), conosciuti in Italia come sistemi di assistenza alla guida. Si tratta dispositivi elettronici che collaborano con l’automobilista per la prevenzione di eventuali errori del guidatore e, quindi, arginare il rischio di sinistri e incidenti. Secondo il regolamento 2019/2144 del Parlamento Europeo, gli ADAS saranno obbligatori in tutte le auto di nuova omologazione a partire dal luglio 2022 e, per le auto nuove di prima immatricolazione, l’obbligo varrà a partire dal 7 luglio 2024.

I dispositivi ADAS obbligatori saranno il controllo dell’area posteriore in retromarcia, la predisposizione per l’etilometro alcolock, il registratore di dati evento, il sistema per il mantenimento della corsia di marcia, la frenata automatica di emergenza, il sistema di monitoraggio della stanchezza e il sistema per il controllo della velocità.

Qualche dettaglio in più

Sono molti i dispositivi che dovranno essere installati a partire dal 7 luglio 2024. Il sistema per il controllo della velocità, ad esempio, rileva e memorizza i limiti riportati sulla segnaletica stradale ed aiuta chi guida a non superarli, adeguando la velocità del veicolo a quella dei limiti e informando il guidatore con dei segnali acustici e visivi.

Il sistema di monitoraggio della stanchezza, invece, monitora le espressioni del viso del guidatore ed altri suoi atteggiamenti, come ad esempio i cambi repentini di direzione: se rileva qualcosa di anomalo, attiva un segnale acustico che faccia riprendere la concentrazione.