Viabilità a emissioni zero, la nuova svolta sbaraglia l’elettrico | ‘Il futuro è arrivato’: mai visto nulla di simile

Altro che elettrico, questa novità è davvero portentosa: sbaraglia tutti i concorrenti.

Oggi come oggi, possedere un’auto moderna consente di avere molteplici vantaggi. Innanzitutto si viaggia più sicuri poiché i sistemi di sicurezza e di controllo sono più efficaci. In secondo luogo si inquina meno, soprattutto se si è scelta un’auto elettrica che quindi non prevede la combustione di benzina o di diesel.

Un problema legato a queste auto moderne, però, è spesso quello del prezzo: per quanto tutti oggi sappiano che i motori elettrici, ad esempio, costituiscono il futuro e, se comprati in massa, permetterebbero anche di dare una vera mano al pianeta, dall’altro lato le cifre che hanno sul mercato sono per molti inarrivabili.

Oggi, però, vi parliamo di una novità davvero incredibile nell’ambito dell’automobile e del motore. Questa supera addirittura l’elettrico per innovazione e caratteristiche: ecco di cosa si tratta, te ne innamorerai anche tu.

Ecco il motore ad ammoniaca, incredibile tecnologia

A lanciare questa novità nell’ambito automotive è stata Toyota che, per prima, ha annunciato lo sviluppo di un motore ad ammoniaca. Questo motore consisterebbe in una versione modificata di quello a combustione interna e funziona a base di una molecola composta da tre atomi di idrogeno e uno di azoto, l’ammoniaca appunto. Poiché naturalmente privo di carbonio, questo motore favorirebbe una transizione ecologica molto importante poiché andrebbe a ridurre incredibilmente le emissioni di gas responsabili dell’effetto serra.

Questa novità nasce dalla collaborazione tra Toyota e GAC, che insieme hanno dato vita al prototipo alimentato da ammoniaca liquida. Questo consisterebbe in un 4 cilindri da 2 litri, capace di sviluppare una potenza di 161 cavalli e che permetterebbe di ridurre del 90% le emissioni di carbonio.

Il problema dell’ammoniaca

Nonostante da un certo punto di vista l’introduzione dell’ammoniaca tra i carburanti costituirebbe una grandissima novità ed un incredibile passo avanti nella lotta all’inquinamento, dall’altro lato creerebbe un problema per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto.

Indipendentemente da questo fattore, però, secondo molti l’invenzione di Toyota e GAC rappresenta un vero passo avanti potenzialmente rivoluzionario nell’ambito dei motori capace, addirittura, di mettere in discussione l’assoluto predominio delle auto elettriche in quanto vetture più green di sempre.