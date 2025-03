Europa League: cuore Lazio, è ai quarti. Roma ko, avanti l’Athletic

Si è conclusa, con le partite del giovedì, la tre giorni europea, che ha stabilito i quarti di finale delle tre competizioni, in programma ad aprile. Il nostro paese avrà ancora in corsa tre squadre, una per competizione. Nella classifica del Ranking Uefa, purtroppo, la Spagna scappa e diventa più difficilmente raggiungibile: cresce, infatti, il distacco tra la Spagna seconda e l’Italia terza. Il quinto posto Champions, quindi, diventa sempre più utopia.

L’Italia sorride a metà in Europa League: è la Lazio l’unica a nutrire speranze di vittoria. Gli uomini di Baroni, non senza fatica, tengono a bada il Viktoria Plzen, strappano con le unghie e con i denti un pareggio che li proietta a giocarsi il turno successivo contro i norvegesi del Bodo Glimt, che fanno fuori i greci dell’Olympiacos. Inizio difficile per i biancocelesti, un po’ sulle gambe e ingessati, che reclamano un cartellino rosso (che sembra evidente, ma il Var non interviene) per Dweh che stende in maniera molto scomposta (gamba alta sulla tibia) Romagnoli dopo appena 15″. Al 52′ i cechi passano in vantaggio con Sulc, ma la Lazio reagisce e trova con sofferenza il pari sugli sviluppi di un corner ancora con Romagnoli, al terzo gol consecutivo. Tanto basta: forti del risultato dell’andata, la Lazio è ai quarti.

Destino opposto, invece, per i concittadini giallorossi. La Roma si fa rimontare al San Mamès dall’Athletic Club e saluta la competizione: uno straripante Nico WIlliams è il mattatore con una doppietta, per il 3-1 finale. I giallorossi se la complicano dopo appena undici minuti per l’espulsione ingenua di Hummels: perde palla a centrocampo, lascia un’autostrada all’avversario, commette fallo da ultimo uomo su questo e va dritto sotto la doccia. A nulla può il rigore segnato al 91′ da Paredes: la Roma è fuori e il rischio (o il fascino) di un derby in finale di Europa League viene subito scongiurato.

Europa League, i risultati

Di seguito, i risultati di giornata:

Lione – FCSB 4-0 (3-1)

Rangers – Fenerbahce 3-4 dcr (3-1)

Tottenham – Az Alkmaar 3-1 (0-1)

Athletic Club – ROMA 3-1 (1-2)

Eintracht Francoforte – Ajax 4-1 (2-1)

Manchester United – Real Sociedad 4-1 (1-1)

LAZIO – Viktoria Plzen 1-1 (2-1)

Olympiacos – Bodo Glimt 2-1 (0-3)

Europa League, i quarti di finale

Ecco il quadro dei quarti di finale di Europa League:

LAZIO – Bodo Glimt

Tottenham – Eintracht Francoforte



Rangers – Athletic Club

Lione – Manchester United

