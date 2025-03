F1. Qualifiche, prima pole in carriera per Oscar Piastri! Ferrari da terza fila

Storica impresa per Oscar Piastri, che al volante della sua McLaren ha conquistato la prima pole position della sua carriera in Formula 1, facendo segnare anche il record della pista di Shanghai. Il giovane talento australiano partirà davanti a tutti nel Gran Premio di domani, dimostrando un controllo perfetto della monoposto e una freddezza da veterano. Piastri ha preceduto di appena 82 millesimi George Russell su Mercedes, autore di una prestazione altrettanto brillante.

La pole position di Piastri rappresenta un traguardo fondamentale per la McLaren, che continua a dimostrare solidità dopo la vittoria di Norris a Melbourne. Proprio Norris, tuttavia, partirà dalla seconda fila con il terzo tempo, accusando un ritardo di 0″152 dal compagno di squadra. Al suo fianco ci sarà Max Verstappen su Red Bull, che ha chiuso a 0″176 dal leader. Una griglia inaspettata, con i favoriti alla vigilia costretti a rincorrere.

Dopo il trionfo nella Sprint di poche ore prima, Lewis Hamilton si conferma tra i protagonisti, ma partirà dalla terza fila con il quinto tempo, seguito da Charles Leclerc, sesto. Nonostante il morale risollevato dalla vittoria nella gara breve, la Ferrari ha sofferto in qualifica, con Hamilton che ha accusato un distacco di 0″286 da Piastri e Leclerc di 0″380. Problemi di aderenza e difficoltà in curva 1 e 2 hanno compromesso la performance del monegasco, che ha rischiato l’eliminazione già nel Q1. Leclerc ha affrontato qualifiche in salita, faticando nella prima parte e riuscendo a rientrare in Q2 solo grazie a una rimonta nel terzo settore. Hamilton, solitamente brillante nel primo settore, ha mostrato qualche difficoltà in questa sessione, concludendo il Q2 in settima posizione. Anche Russell, partito con grandi aspettative, ha sorpreso conquistando la prima fila, dimostrando una Mercedes solida su questa pista.

Tra i delusi del giorno c’è senza dubbio Liam Lawson, che ha chiuso al ventesimo e ultimo posto nel Q1 con la sua Red Bull, dimostrando ancora difficoltà nell’adattarsi al circuito cinese. Un risultato amaro per il giovane neozelandese, che vede il compagno di squadra Verstappen in seconda fila.

Prima fila: 1. Oscar Piastri (McLaren), 2. George Russell (Mercedes)

Seconda fila: 3. Lando Norris (McLaren), 4. Max Verstappen (Red Bull)

Terza fila: 5. Lewis Hamilton (Ferrari), 6. Charles Leclerc (Ferrari)

Quarta fila: 7. Isack Hadjar (Racing Bulls), 8. Kimi Antonelli (Mercedes)

Quinta fila: 9. Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 10. Alexander Albon (Williams)

Sesta fila: 11. Esteban Ocon (Haas), 12. Nico Hulkenberg (Sauber) S

ettima fila: 13. Fernando Alonso (Aston Martin), 14. Lance Stroll (Aston Martin)

Ottava fila: 15. Carlos Sainz (Williams), 16. Pierre Gasly (Alpine)

Nona fila: 17. Oliver Bearman (Haas), 18. Jack Doohan (Alpine)

Decima fila: 19. Gabriel Bortoleto (Sauber), 20. Liam Lawson (Red Bull)

L’appuntamento è fissato per domani mattina alle ore 8 italiane, quando il semaforo verde darà il via al Gran Premio di Cina.

© Riproduzione riservata