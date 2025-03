F1. Sprint Race, estasi Ferrari: trionfa Hamilton davanti a Piastri

Lewis Hamilton ha riscritto la storia della Ferrari con una vittoria epica nella Sprint del Gran Premio di Cina, al circuito internazionale di Shanghai. Alle 4:35 ora italiana, il sette volte campione del mondo ha conquistato il suo primo successo alla guida della Rossa, dominando la gara con una prestazione impeccabile e imponendosi con quasi sette secondi di vantaggio sull’australiano Oscar Piastri, secondo su McLaren.

Sprint Race in Cina, la gara

Dopo il deludente debutto stagionale in Australia, la Ferrari torna a sorridere grazie a un Hamilton in grande spolvero. Partito dalla pole position, il britannico ha mantenuto il controllo alla prima curva, riuscendo a difendere la posizione dagli attacchi iniziali di Max Verstappen su Red Bull. La gestione delle gomme si è rivelata decisiva: senza aria sporca davanti a deteriorarle, Hamilton ha saputo mantenere un ritmo costante e inarrivabile. L’olandese , partito accanto a Hamilton in prima fila, ha cercato di mettere pressione al ferrarista nei primi giri, ma senza successo. Al 15° dei 19 giri previsti, Verstappen ha ceduto il passo a Piastri, che ha così conquistato la seconda posizione, dimostrando un’ottima gestione della McLaren e portando a casa un risultato prezioso.

Se da un lato Hamilton brilla, dall’altro la prestazione di Charles Leclerc lascia qualche perplessità. Il monegasco ha tentato un attacco su Piastri nelle fasi iniziali, ma si è visto superare alle spalle da George Russell su Mercedes, che ha chiuso al quarto posto. Solo quinto Leclerc, che all’ultimo giro ha tentato invano di riprendersi la posizione. Dietro ai primi cinque, completano la zona punti Yuki Tsunoda su Racing Bulls, sesto, e Andrea Kimi Antonelli, settimo su Mercedes, che ha mantenuto un passo costante pur soffrendo un degrado eccessivo delle gomme. Ottava posizione per Lando Norris su McLaren, autore di una gara in rimonta dopo una partenza complicata.Tra gli altri piloti a punti figurano Lance Stroll su Aston Martin, nono, e Fernando Alonso, decimo, sempre su Aston Martin. Più indietro Alexander Albon su Williams e Pierre Gasly su Alpine, rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

Questa vittoria in Sprint non assegna punti pesanti come il GP vero e proprio, ma ha un valore simbolico immenso. La Ferrari ritrova fiducia dopo l’amarezza di Melbourne e dimostra di poter competere ai massimi livelli. Hamilton si conferma leader carismatico, pronto a trascinare il Cavallino verso nuove sfide.

Ecco i primi dieci della Sprint del GP di Cina:

Lewis Hamilton (GB, Ferrari) in 30’39″965 Oscar Piastri (Aus, McLaren) a 6″889 Max Verstappen (Ola, Red Bull) a 9″804 George Russell (GB, Mercedes) a 11″592 Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 12″190 Yuki Tsunoda (Giap, Racing Bulls) a 22″288 Andrea Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) a 23″038 Lando Norris (GB, McLaren) a 23″471 Lance Stroll (Can, Aston Martin) a 24″916 Fernando Alonso (Spa, Aston Martin) a 38″218

Con questo trionfo, Hamilton inaugura il suo percorso in Ferrari nel miglior modo possibile, regalando alla scuderia di Maranello una vittoria che mancava da troppo tempo. Il weekend cinese è solo agli inizi, ma la vittoria in Sprint accende un barlume di speranza per il Cavallino Rampante, pronto a lottare anche nel GP principale di domani.

